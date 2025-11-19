目黑蓮試鏡成功！《幕府將軍2》赴加拿大拍攝 Snow Man團魂力挺
〔記者廖俐惠／台北報導〕人氣J-pop團體Snow Man成員目黑蓮經過試鏡，即將演出全球熱播影集FX《幕府將軍》第二季，飾演全新角色「和忠」，將在明年遠赴加拿大拍攝，屆時將暫別Snow Man，專注於演員身分。Snow Man的成員日前更一起錄製影片給粉絲，表達對目黑蓮的支持，展現滿滿的團魂。
橫掃艾美獎的《幕府將軍》改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，第一季講述「吉井虎永」將軍(真田廣之 飾)在政敵圍剿下力求自保，並因一艘歐洲船隻擱淺，與英國引航員「約翰布萊克索恩」(柯斯莫賈維斯 飾)結盟，扭轉世紀內戰局勢。第二季故事設定在十年後，將於2026年1月在加拿大溫哥華開拍。
目黑蓮在參演聲明中感性告白，表示能加入《幕府將軍》第二季感到無比榮幸，「去年在Disney+上觀看《幕府將軍》時，作品對日本獨特且宏大的呈現深深打動了我，與過往的描繪截然不同。」坦言自己身為日本人，非常渴望成為這項劃時代製作的一部分，因此開始深入了解製作團隊，研究主演兼執行製作人真田廣之的對於作品的理解與想像，更閱讀許多關於作品的相關報導。
今年目黑蓮終於迎來試鏡機會，「我繳交了影片並參與試鏡，如今夢想成真，真的像做夢一樣！過去一年，我不斷想像自己站在《幕府將軍》的片場，思考如何讓角色鮮活呈現。」目黑蓮也向觀眾喊話絕對會全力以赴，希望大家能期待《幕府將軍》第二季，以及自己在劇中的表現。
由於影集將在加拿大開拍，目黑蓮與成員們特別錄製影片向粉絲報告，透露屆時會很難在日本活動，覺得對成員們很過意不去，「我會盡我可能的去做，想讓世界上更多人知道Snow Man名字而去努力，我會好好完成大巨蛋巡演。」
成員們也十分支持他，紛紛大讚「實在是太厲害了」，深澤辰哉也代表團體向相關人士、粉絲報告這個消息，表示很可能會為大家造成困擾，不過在目黑蓮拍攝期間，Snow Man會以8人體制進行活動，希望大家繼續給予支持。最後9人圍成圓陣，由隊長岩本照大喊：「一人為大家、大家為一人，加油！」力挺目黑蓮。
身為「令和最賣男團」Snow Man的核心成員，目黑蓮不僅在音樂領域表現亮眼，更是多次獲獎的影視演員，並擔任國際精品FENDI全球品牌大使。他近期主演的紀錄片《與Snow Man同行》，記錄成員們一路向北前往北海道的默契旅程，目前也在Disney+熱播中。
更多自由時報報導
神通少東苗華斌外遇 名模孫正華爆已簽字離婚
「叫小瑋X館嫂」無剪接錄音流出！ 館長認房事不順
存錢超人 懂得克制物慾又會理財的5星座
方大同病逝9個月 媽媽忍痛實現遺志公開豐富遺產
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
劉品言生了！ 曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言生了！她於19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 30 分鐘前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 2 小時前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 23 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 21 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 6 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫僅排第4 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 21 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前