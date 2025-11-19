目黑蓮試鏡成功！《幕府將軍2》赴加拿大拍攝 Snow Man團魂力挺

〔記者廖俐惠／台北報導〕人氣J-pop團體Snow Man成員目黑蓮經過試鏡，即將演出全球熱播影集FX《幕府將軍》第二季，飾演全新角色「和忠」，將在明年遠赴加拿大拍攝，屆時將暫別Snow Man，專注於演員身分。Snow Man的成員日前更一起錄製影片給粉絲，表達對目黑蓮的支持，展現滿滿的團魂。

橫掃艾美獎的《幕府將軍》改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，第一季講述「吉井虎永」將軍(真田廣之 飾)在政敵圍剿下力求自保，並因一艘歐洲船隻擱淺，與英國引航員「約翰布萊克索恩」(柯斯莫賈維斯 飾)結盟，扭轉世紀內戰局勢。第二季故事設定在十年後，將於2026年1月在加拿大溫哥華開拍。

目黑蓮在參演聲明中感性告白，表示能加入《幕府將軍》第二季感到無比榮幸，「去年在Disney+上觀看《幕府將軍》時，作品對日本獨特且宏大的呈現深深打動了我，與過往的描繪截然不同。」坦言自己身為日本人，非常渴望成為這項劃時代製作的一部分，因此開始深入了解製作團隊，研究主演兼執行製作人真田廣之的對於作品的理解與想像，更閱讀許多關於作品的相關報導。

今年目黑蓮終於迎來試鏡機會，「我繳交了影片並參與試鏡，如今夢想成真，真的像做夢一樣！過去一年，我不斷想像自己站在《幕府將軍》的片場，思考如何讓角色鮮活呈現。」目黑蓮也向觀眾喊話絕對會全力以赴，希望大家能期待《幕府將軍》第二季，以及自己在劇中的表現。

由於影集將在加拿大開拍，目黑蓮與成員們特別錄製影片向粉絲報告，透露屆時會很難在日本活動，覺得對成員們很過意不去，「我會盡我可能的去做，想讓世界上更多人知道Snow Man名字而去努力，我會好好完成大巨蛋巡演。」

成員們也十分支持他，紛紛大讚「實在是太厲害了」，深澤辰哉也代表團體向相關人士、粉絲報告這個消息，表示很可能會為大家造成困擾，不過在目黑蓮拍攝期間，Snow Man會以8人體制進行活動，希望大家繼續給予支持。最後9人圍成圓陣，由隊長岩本照大喊：「一人為大家、大家為一人，加油！」力挺目黑蓮。

身為「令和最賣男團」Snow Man的核心成員，目黑蓮不僅在音樂領域表現亮眼，更是多次獲獎的影視演員，並擔任國際精品FENDI全球品牌大使。他近期主演的紀錄片《與Snow Man同行》，記錄成員們一路向北前往北海道的默契旅程，目前也在Disney+熱播中。

