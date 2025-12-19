盯上了！旅行社瘋賺團費還逃漏稅 國稅局靠智能稅務系統揪出 連補帶罰逾百萬

旅行社漏開代轉單遭國稅局智能稅務系統揪出逃漏稅，圖為桃機登機門。李政龍攝



財政部北區國稅局表示，國人出國旅遊熱潮，帶動旅行業景氣翻揚，國稅局積極運用「智能稅務系統分析」，發現部分旅行業營業人申報銷售額與收取團費收入金額顯不相當，某公司2023年申報營業稅銷售額，僅占該年度收取團費金額的0.13%，明顯低於同業的20%；最後連補帶罰共109萬元。

北區國稅局表示，依財政部函釋規定，旅行業者辦理國人出國旅行團業務，於收取團費或機票款等費用時，應開立「旅行業代收轉付收據」給消費者，作為合法憑證。

業者並於回國10日內，依照向消費者收取的團費，扣除代收轉付價款後的差額，逐團估算結帳開立二聯式統一發票，並填具代收轉付明細表報繳營業稅。

如果無法取得其相關進項憑證，准予經手人及團員簽章證明認定，並應敘明不可抗力的原因及檢附相關證明文件。

如果收取的團費，無法證明屬於「代收轉付」性質，則應依營業稅法第16條規定，認列為銷售額，並計算營業稅。

北區國稅局運用智能稅務系統，結合跨稅目資料庫，以及金融資料。並參考了上市櫃旅行業公開資訊，透過資料數據分析，發掘高風險營業人進行查核；結果查獲A公司經營國人出國旅行團業務，其2023年申報營業稅銷售額，僅占該年度收取團費金額的0.13%，顯著低於同業的20%。

調查結果顯示，A旅行社於2023年間，未依規定開立代轉單給消費者的團費收入就達新台幣4,700萬餘元，且漏報銷售額300萬餘元，除依規定補徵營業稅款15萬餘元外，並就其未依規定給予消費者憑證部分，按《稅捐稽徵法》規定裁處罰鍰94萬餘元。

北區國稅局呼籲，旅行業營業人要自行檢視，收取團費收入涉有短漏開旅行業代收轉付收據、統一發票並短漏報銷售額等情形者，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，可依稅捐稽徵法規定免予處罰。

