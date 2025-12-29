盯9歲兒寫作業媽媽氣急攻心！ 她「呼吸性鹼中毒」倒地喘不過氣

中國一名母親指導兒子寫作業，氣到喘不過氣，經診斷確認為「呼吸性鹼中毒」。（翻攝自微博）

真的會氣到暈倒！近日中國雲南嵩明一名9歲男童緊急報案，稱母親突發呼吸困難、全身麻木，急救人員趕抵現場後，經診斷確認為「呼吸性鹼中毒」。事後追究發病原因，竟是因為男童作業寫不好，媽媽氣急攻心，因呼吸過度換氣導致體內酸鹼失衡。醫師示警，家長情緒激動時若出現四肢痙攣、胸悶感，必須立即就醫，否則恐引發暈厥。

氣到「換氣過度」！9歲兒報警求救 親睹母癱軟送醫

根據《央視新聞》報導，這名9歲男童因作業問題遭到母親嚴厲責備，沒想到媽媽在怒吼過程中，情緒過於激動，突然感到呼吸困難、氣短且四肢發冷。男童見狀嚇得趕緊撥打110與救護車求助。

廣告 廣告

面對員警詢問病因，男童一臉無奈地表示：「媽媽說我作業做得不好……。」所幸經過緊急送醫治療後，該名母親已無大礙。然而，這類「輔導作業致病」的案例並非首見，過去也曾有家長氣到全身抽搐、雙手痙攣呈「雞爪狀」的極端案例。

揭密「呼吸性鹼中毒」：為什麼生氣會中毒？

醫學上將此現象稱為「呼吸性鹼中毒」（Respiratory Alkalosis），通常發生在人體處於極度焦慮、壓力、恐慌或情緒劇烈波動時。報導指出，當情緒激動時，呼吸會不自覺變得「又急又深」，導致短時間內呼出過多的二氧化碳。而血液中二氧化碳濃度驟降，會使血液pH值升高（鹼性化），引發神經肌肉功能紊亂。

這些症狀是警訊！醫籲：出現「雞爪手」快送醫

醫師指出，呼吸性鹼中毒的表現相當典型，家長在輔導作業或情緒失控時應留意以下徵兆：肢體反應，手腳麻木、全身發冷、手指痙攣僵硬（臨床上常被形容為「雞爪狀」）；呼吸與心肺，強烈的窒息感、胸悶、心悸、呼吸困難；神經系統，頭暈、眼花，嚴重者可能導致暈厥。

醫師提醒，這類病症多由情緒誘發，最好的預防方式是穩定心情。若發現自己或身邊的人呼吸過於急促且出現麻痺感，可嘗試放慢呼吸頻率，或在醫師指導下使用適當方式減少二氧化碳流失，並儘速就醫。

更多鏡週刊報導

福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光

解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」

川澤會落幕！川普樂觀喊：談判進度已達95% 坦承領土爭議仍是「棘手問題」