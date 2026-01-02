盲人公益環台馬拉松抵台南 市長黃偉哲為勇士加油

「第九屆盲人環台為公益而跑」二日跑抵台南。（南市府提供）

記者陳治交／台南報導

被譽為台灣時間最長、距離最遠的公益馬拉松「第九屆盲人環台為公益而跑」，二日跑抵台南，國際扶輪３４７０地區多個扶輪社社友、志工與民眾陪伴視障跑者，市長黃偉哲為這群「勇者」加油打氣，場面溫馨感人。

社福台灣盲人環台協會自去年十二月二十七日起展開為期十六天的「第九屆盲人環台為公益而跑」，獲得全台國際扶輪十二個地區支持，展現跨地區、跨城市的團結行動與長期關懷力量。

黃偉哲表示，「盲人環台為公益而跑」不僅展現彼此扶持、共同前行的精神，也讓社會大眾看見身心障礙者的生命韌性。台南長期推動身心障礙者福利與共融政策，未來將持續布建身心障礙者社區服務資源，逐步打造友善共融的生活城市。

陪跑者與視障朋友間透過陪跑繩牽引，兩人同心協力、齊步向前。（國際扶輪３４７０地區提供）

「陪跑一小段，讓愛不間斷」，九年前一群視障陪跑員為了完成高齡六十幾歲視障者吳春成的跑步環台夢想，一起啟動了這趟不可思議的生命旅程。陪跑者與視障朋友間透過陪跑繩聯繫著彼此相互牽引，兩人同心協力、齊步向前，展現彼此互信、互賴的精神。

社會局說明， 本次活動於台南展開兩天一夜的公益行動，由多個扶輪社串聯投入，以實際捐款支持台南在地社福單位，推動年節關懷募款行動，並採「每捐款一千元即代表一份年菜支持」的方式，讓愛心轉化為具體的年節照顧。