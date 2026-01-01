盲人環台公益路跑抵嘉義市 扶輪社友陪跑讓愛不間斷

「為公益而跑，盲人環台活動」今天下午抵達嘉義市。（圖／嘉義市府提供）





由國際扶輪3470地區推動的「為公益而跑，盲人環台活動」，今(1)日下午抵達嘉義市，國際扶輪3470地區陽光扶輪社等多個扶輪社社友與民眾，在嘉義市政府迎接全體跑者，並共同加入陪跑行列，展現跨地區、跨城市的團結行動，與讓愛持續不間斷的長期關懷力量。

陽光扶輪社社友洪斐昭(左一)與多位扶輪社友陪跑一段路，象徵讓愛不間断。(圖／記者陳致愷攝影)

本次盲人環台行動自2025年12月27日起，從台北出發，沿途串聯全台各地扶輪社共同響應，今天是起跑後第6天適逢2026年元旦，視障跑者下午抵達嘉義市府，嘉義市副市長林瑞彥與國際扶輪3470地區總監莊和達等9位跨地區總監到場迎接，林瑞彥也頒發感謝狀予陪跑的陽光扶輪社友洪斐昭等人。

嘉義市副市長林瑞彥（左二）頒發感謝狀予擔任陪跑的嘉義陽光扶輪社友洪斐昭（左三）等人。（記者陳致愷攝）

林瑞彥表示，很高興在元旦迎接全體跑者與扶輪社友來到嘉義市，陪跑者與視障朋友間透過陪跑繩聯繫著彼此相互牽引，兩人同心協力、齊步向前，展現彼此互信、互賴的精神，透過運動，讓人看到視障朋友的勇敢及陪跑員的智慧，這也是讓社會能永續的重要力量。

莊和達表示，盲人環台為公益而跑，不只是一項體能挑戰，更是一場用心陪伴的公益行動。陪跑一小段，看似短暫，卻能讓愛持續不間斷。扶輪人願意用雙腳與時間，陪著需要的人一起向前，這正是扶輪服務的價值。

視障跑者今天下午抵達嘉義市府。（圖／嘉義市府提供）

