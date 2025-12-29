盲人環台公益路跑抵苗 邱俐俐陪跑讓愛不間斷

▲苗栗副縣長邱俐俐下午到場為視障跑者及陪跑院生加油打氣。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】台灣盲人環台為公益跑協會發起的「盲人環台為公益而跑」活動，今天下午抵達苗栗幼安教養院，院生們興奮列隊歡迎，並加入陪跑行列。副縣長邱俐俐下午到場為視障跑者及陪跑院生加油打氣，她也身體力行「陪跑一小段，讓愛不間斷」，呼籲社會各界共同響應，給需要的人得到溫暖。

「盲人環台為公益而跑」今年邁入第九屆，視障跑者與陪跑員每日挑戰全程馬拉松42 公里，預計募集 3 萬份年菜，希望能減輕社福團體歲末負擔。視障成員和陪跑者12月27日從台北出發，展開為期16天、近700公里的環島挑戰。

「盲人環台為公益而跑」活動今天上午抵達苗栗縣竹南火車站，下午接續到苗栗市幼安教養院稍作休息，院生們特地準備表演歡迎，院方也準備炒米粉和糕點給視障成員和陪跑者補充體力，相當貼心。

國際扶輪社D3501地區總監劉正輝今天率領苗栗20個分社協辦活動，並成功募集到72萬元的年菜金，分別致贈給幼安教養院38萬4000元及明德教養院29萬元，愛心不落人後。副縣長邱俐俐也代表縣府頒贈感謝狀致意。

副縣長邱俐俐感佩視障跑者們克服身體限制、勇於挑戰自我的毅力，尤其看到幼安院生在工作人員陪伴下，踏出腳步與跑者並肩而行，這份跨越障礙的熱情令人動容。

副縣長邱俐俐強調，縣府一向重視身心障礙者的權益與生活品質，也希望透過此類公益活動，能讓社會大眾更深入了解身心障礙者，營造更友善的社會環境。她也身體力行「陪跑一小段，讓愛不間斷」，同時呼籲社會各界共同響應，把愛傳遞到社會各個角落，給需要的人得到溫暖。