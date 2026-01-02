盲人環台公益路跑 今抵嘉義若竹兒傳遞愛心 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】由台北公益路跑扶輪社、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，及國際扶輪台灣12個地區，共同主辦策劃的「第9屆盲人環台為公益而跑」活動114年12月27日開跑，挑戰每日全馬（42公里），為期16天的環台愛心長征，今1日第6天上午抵達嘉義縣財團法人若竹兒教育基金會。

盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和表示，「盲人環台 公益路跑」活動，不同於一般的路跑，除了實踐一份跑步環台的夢想之外，並為全台20個以上社福團體募集年菜，每份愛心年菜以1000元為認捐單位，募集目標為三萬份，期盼在環台的過程中，能夠連結各界企業、跑友的支持，及更多善循環的力量，一同為全台近20家社福團體及機構募集年菜，以減輕機構營運負擔。

盲人環台路跑隊伍於10點多即順利抵達若竹兒，嘉義各扶輪社、慈善團體熱情歡迎，林朋輝董事長代表接受「愛心年菜」5萬元及頒發感謝狀，林董事長也感謝「鈺通大飯店」全額贊助中午餐食及各企業、公司並熱心響應捐助善款、年菜，扶持著若竹兒在地深耕。

包括視障馬拉松好手吳春成、吳鎮安、饒賀凱、宋涵涵、李宏祐、徐薇雅、古奇哲、江松遠、香港自閉症跑者-曾載善（善仔）、日本視障者跑者-保科清等多名選手及陪跑團等共近50位參與，若竹兒董事長林朋輝、立法委員蔡易餘、民雄鄉長林于玲、縣議員林淑完、黃啟豪、社會局長張翠瑤及眾多貴賓，均到若竹兒歡迎加油，肯定公益路跑、讓愛循環。

蔡易餘感謝社會各界對弱勢族群的關心，以路跑傳達公益理念，環台啟動愛的循環，陪跑者、加油應援團越來越多，相信透過大家的實際行動，展現「擁抱陽光、快樂公益」的精神，讓社會看見身心障礙者堅韌不懈、勇於挑戰的生命力量。

張翠瑤也感謝各界企業與民間團體的慷慨支持，讓公益不只是口號，新年伊始，各團體及善心人士因公益相聚，為社會多留一分溫柔，社會局將持續與民間團體攜手合作，打造更友善、更有愛的支持網絡。