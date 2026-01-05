盲人環台為公益而跑抵台東 市長陳銘風陪跑支持公益行動

「盲人環台為公益而跑」抵台東，市長陳銘風陪跑，為路跑隊伍加油打氣。（台東市公所提供）

記者鄭錦晴／台東報導

第九屆「盲人環台為公益而跑」，路跑隊伍五日來到台東市，活動也吸引國際跑者參與，展現跨國公益力量；市公所除提供補給，市長陳銘風也陪伴視障跑者，從市公所跑到馬亨亨大道，為公益行動加油打氣。

路跑隊伍自去年十二月二十七日自台北起跑，展開為期十六天的環台愛心長征，串聯全台為二十多個社福團體募集年菜，傳遞關懷與溫暖，台東牧心智能發展中心及聖十字架療養院也是受益單位。

來自日本的七十八歲視障高齡跑者保科清第二次來到台灣，他的陪跑者是曾創下多項紀錄的日本超馬傳奇關家良一，多次來台參與活動，也以行動支持「盲人環台為公益而跑」。

另來自香港的李穎璇與其兒子曾載善，雖然曾載善因自閉症無法進行一般社交，但他對跑步充滿熱情，李穎璇便帶著他四處跑步。這次活動也為母子倆留下珍貴而美好的回憶。

陳銘風說，陪跑象徵理解與同行，期盼喚起更多市民關注公益。台東市公所也表示，未來將持續結合民間資源，推動多元關懷行動。

台北公益路跑扶輪社長楊鍾鼎表示，活動的宗旨和理念是希望盲人朋友也能盡自己的力量去幫助更需要幫助的團體，也希望各地政府機關、扶輪社社員及社區民眾更加關注弱勢團體，讓愛注入各地。