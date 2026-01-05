盲人環台為公益而跑抵台東 日籍7旬視障跑者保科清二度來台

日本超馬傳奇跑者關家良一（左一）、日本高齡視障跑者保科清（左二）參與第9屆「盲人環台為公益而跑」活動，為台灣社福團體募集年菜。（台東市公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

第9屆「盲人環台為公益而跑」活動自去年12月27日啟程，為全台超過20個社福團體募集年菜，其中有來自日本的78歲視障高齡跑者保科清，以及日本超馬傳奇、陪跑者關家良一。今（5）日隊伍抵達台東市，市長陳銘風陪跑力挺公益。

盲人路跑隊伍今上午11時許行經台東市區，市公所特別準備水果及乾糧補給，市長陳銘風也率領市公所同仁陪伴視障跑者跑一段，自市公所出發至馬亨亨大道路口，一路為跑者加油打氣，以行動力挺公益。

隊伍中的日籍視障高齡跑者保科清此次是第二度來台，他對台灣民眾的熱情以及溫暖氣候留下深刻印象；陪跑者關家良一曾創下多項超馬紀錄，長年熱愛台灣，多次來台參與路跑活動，也持續以行動支持「盲人環台為公益而跑」。

此外，來自香港的李穎璇與兒子曾載善亦加入行列，曾載善雖因自閉症難以進行一般社交，但對跑步充滿熱情，母親陪伴他四處參與路跑活動。

台東市長陳銘風（二排左）率市公所同仁陪伴盲人環台路跑隊伍，自市公所出發跑至馬亨亨大道路口，一路為跑者加油打氣，以行動力挺公益。（台東市公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東市公所準備水果及乾糧，為盲人環台路跑隊伍提供補給，替跑者補充體力。（台東市公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

陳銘風表示，「盲人環台為公益而跑」不僅是體能與意志的挑戰，更象徵社會對弱勢族群的理解與同行，期盼藉由市公所陪跑行動，喚起更多市民對公益議題的關注，共同為需要幫助的人盡一份心力；台北公益路跑扶輪社25-26年度社長楊鍾鼎則指出，這次公益路跑從台北出發，今天已是第10天，之後還有6天。

該活動由台北公益路跑扶輪社、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，以及國際扶輪台灣12個地區共同主辦，為超過20個社福團體募集年菜，受惠對象包含台東在地的財團法人台東縣私立牧心智能發展中心及天主教私立聖十字架療養院。

