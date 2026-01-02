「盲人環台為公益而跑」台南起跑 黃偉哲肯定跑者以愛心幫助弱勢





邁入第9年的「盲人環台為公益而跑」，114年12月27日由台北市出發，將以16天時間往南繞經22個縣市，募集3萬份、合計3千萬元年菜（一份1000元），送給全台23個弱勢團體寒冬送暖。其中台南市部分於2日起展開，市府社會局與國際扶輪3470地區上午舉行「臺南場起跑儀式」，台南市長黃偉哲、社會局長郭乃文都到場為跑者加油打氣，感謝他們熱心公益，在新的一年送出溫暖愛心幫助弱勢。

市長黃偉哲表示，「盲人環台為公益而跑」今年已邁入第9屆，短短16天完成環台一圈，不僅展現彼此扶持、共同前行的精神，也讓社會大眾看見身心障礙者的生命韌性。本次活動選擇台南作為重要停靠城市，正是對台南長期推動身心障礙者福利與共融政策的肯定，未來將持續布建身心障礙者社區服務資源，逐步打造友善共融的生活城市。

社會局指出， 本次活動於台南展開兩天一夜的公益行動，由多個在地扶輪社串聯投入，以實際捐款支持台南在地社福單位，推動年節關懷募款行動，並採「每捐款新臺幣1,000元即代表1份年菜支持」的方式，讓愛心轉化為具體的年節照顧。

其中，臺南單車社、臺南永康社、善化蘭心社及南科社共同捐款予國立臺南大學附屬啟聰學校；臺南南區社及臺南成大社捐款支持財團法人天主教善牧社會福利基金會；臺南府城社則捐款予財團法人臺南市私立菩提林教養院。透過在地扶輪社攜手支持在地社福單位，讓公益轉化為年節前實際的支持與陪伴，為有需要的家庭帶來溫暖與力量。

社會局長郭乃文表示，年節支持不只是節日裡的一份關懷，更是市府在日常中為身心障礙者及其家庭預作生活支持的具體實踐。社會局持續從制度與服務面推動身心障礙者平權措施，包括完善無障礙環境、提供手語翻譯與即時聽打等溝通支持，並促進社會參與，協助身心障礙者融入社區。市府同步推動家庭照顧者支持服務，結合公私資源提供諮詢、喘息與情緒支持，減輕照顧壓力。未來，社會局將持續透過公私協力，讓平權與照顧服務更貼近生活，成為市民可依靠的支持力量。

