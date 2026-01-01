「盲人環台為公益而跑」抵嘉義市 陽光扶輪社友陪跑傳遞關懷

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕被譽為台灣時間最長、距離最遠的公益馬拉松「第9屆盲人環台為公益而跑」今天元旦下午跑抵嘉義市政府，國際扶輪3470地區嘉義陽光扶輪社等多個扶輪社社友、志工與民眾陪伴視障跑者，共同為公益而跑，傳遞公益關懷隨著腳步遍及全台，場面溫馨感人。

社福台灣盲人環台協會自去年12月27日起展開為期16天的「第9屆盲人環台為公益而跑」行動，活動獲全台國際扶輪12個地區共同支持，展現跨地區、跨城市的團結行動與長期關懷力量。

今天為活動起跑後的第6天，正逢2026年元旦，嘉義陽光扶輪社等多個扶輪社社友、志工與民眾加入陪跑行列，陪伴視障跑者跑抵嘉義市政府，國際扶輪3470地區總監莊和達等9位跨地區總監到場致意。

下午1時半，嘉義市副市長林瑞彥等人在市府1樓中庭迎接跑者與扶輪社友來到嘉義市，他為視障跑者加油，同時頒發感謝狀予擔任陪跑的陽光扶輪社友洪斐昭等人。

林瑞彥說，陪跑者與視障朋友間透過陪跑繩聯繫著彼此相互牽引，兩人同心協力、齊步向前，展現彼此互信、互賴的精神；透過運動，讓人看到視障朋友的勇敢，看到陪跑員的智慧，互動展現人情溫暖，這也是讓社會能永續的重要力量。

嘉義陽光扶輪社長黃麗貞說，扶輪社友結合各界公益夥伴，推動以行動為本的服務計畫，讓陪伴不只是口號，而是一步一腳印的實踐，讓愛在台灣每一塊土地上持續奔跑、延續不息。

嘉義市副市長林瑞彥(左二)頒發感謝狀予擔任陪跑的嘉義陽光扶輪社友洪斐昭(左三)等人。(記者丁偉杰攝)

