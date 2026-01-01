盲人環台為公益而跑 新年身心障礙優先採購產品促銷同步登場

▲公益一起來，盲人環台為公益而跑暨新年身心障礙優先採購產品促銷同步登場。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】第九屆「盲人環台為公益而跑」活動114年12月（31）日下午在雲林縣政府親民空間，結合「新年身心障礙優先採購產品促銷會」一同登場。縣長張麗善、社會處長林文志、國際扶輪社3470地區總監莊和達、地區盲人路跑活動（委）主委王智霖、雲林特教學校校長林維靖、雲林縣小天使發展協會理事長林甘、雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑、雲林縣聲暉協進會理事長張竹王、雲林縣身心靈關懷協會理事長陳韋誠、雲林縣聽語障福利協進會總幹事詹俊輝、台灣盲人環台為公益而跑協會 理事長 郭瑞和、及超過200位民眾共同響應，展現對公益的熱忱與支持。

縣長張麗善指出，第九屆盲人環台為公益而跑活動12月27日從台北市起跑，預計1月11日返回台北。來到雲林縣政府，感謝鍾和達總監帶領國際扶輪社3470地區來為他們加油打氣外，更串連各縣市扶輪社集資認購身心障礙朋友的產品，雲林三個分區19社的扶輪社也紛紛為活動募捐產品，參加者超過200人，可見大家對於公益活動的熱心。

張縣長說，身心障礙者因身體或心理的缺陷，使得有些動作或反應不如我們一般人快速，因此身心障礙者每推出一項產品都需要經過長時間的訓練和學習，許多我們看似簡單的動作，他們都必須反覆訓練，為的就是證明他們也能靠自己的努力來工作賺錢，這些產品都是身心障礙者努力用心的証明。

張縣長表示，縣府除積極協助團體成立庇護工場外，也運用公益彩券盈餘分配款辦理各項課程及活動，鼓勵他們推出屬於各團體的特色產品，他們從生產源頭的栽種、除草、揉麵團，到採收、烘焙、包裝等，各個步驟都是自己完成。這些產品述說了身心障礙朋友們克服障礙、堅強面對人生的生命態度，展現強韌生命力及永不放棄的熱忱，這次參加新年身心障礙採購活動的產品共有51項，希望鄉親們用認購行動給予鼓勵。

社會處長林文志指出，雲林縣有近5萬名的身心障礙者，為照顧雲林縣的身心障礙者及家庭，積極建構符合縣內身心障礙者需求之多元服務方案及據點，縣內身心障礙照顧據點也大幅成長，如日間照顧據點成長至16處，並由縣府補足每處日照據點社工人力，共計8位社工(另8位由中央補助)、小型作業所也成長至15處、社區居住生活服務成長至8處、精障會所成長至3處、身心障礙家庭托顧據點成長至16處、身心障礙者服務中心也擴增至6處、大型身心障礙復康巴士1輛、小型復康巴士司機以及行政人員也擴編至65位，載運人次超過11萬人次，以及65歲以上身心障礙者健康保險補助、60-64歲身心障礙者重陽敬老禮金、身心障礙者微型保險都賡續辦理，希望在各方面照顧身心障礙者。

林處長說，雲林縣共有18家身心障礙者優先採購單位，此次參加新年身心障礙採購的產品有51項，響應公益，用最大溫暖支持雲林縣身心障礙者，請上雲林縣政府社會處官方網站或臉書下載DM型錄洽購。