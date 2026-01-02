盲人環台為公益而跑 新營火車站起跑

第九屆盲人環台為公益而跑於臺南新營火車站起跑，市長黃偉哲、社會局長郭乃文至現場為「勇者」加油打氣，感謝他們熱心公益。（記者李嘉祥攝）

邁入第九年的「盲人環台為公益而跑」自台北市出發往南繞經廿二個縣市，預計募集三萬份共三千萬元年菜送給全台廿三個弱勢團體寒冬送暖；臺南市政府社會局與國際扶輪三四七零地區二日特於新營火車站舉行「臺南場起跑儀式」，市長黃偉哲、社會局長郭乃文到場為跑者加油。

黃偉哲市長表示，「盲人環台為公益而跑」於短短十六天內完成環台一圈，不僅展現彼此扶持共同前行精神，也讓社會大眾看見身心障礙者的生命韌性；活動選擇臺南作為重要停靠城市，是對市府長期推動身心障礙者福利與共融政策的肯定，未來會持續布建身心障礙者社區服務資源，打造友善共融生活城市。

郭乃文局長說明，此計畫預計在臺南展開二天一夜的公益行動，與在地扶輪社攜手，透過實際捐款支持在地社福單位推動年節關懷募款行動，將愛心轉化為具體的年節照顧。

郭乃文局長也強調，年節支持不只是節日關懷，更是市府平時為身心障礙者及其家庭預作生活支持的具體實踐，社會局持續從制度與服務面推動身心障礙者平權措施，包括完善無障礙環境、提供手語翻譯與即時聽打等溝通支持，並促進社會參與，協助身心障礙者融入社區；另也推動家庭照顧者支持服務，結合公私資源提供諮詢、喘息與情緒支持，減輕照顧壓力，未來會持續透過公私協力，讓平權與照顧服務更貼近生活，成為市民可依靠的支持力量。