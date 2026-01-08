盲人環台路跑抵吉安 鄉長游淑貞鄉長率隊認購家扶年菜傳愛

在強烈冷氣團只有十三度的氣溫壟罩下，一場以愛為名的長征溫暖著台灣每一寸土地。「二0二六為愛募年菜因為有你在—盲人環台公益路跑」自去年十二月二十七日啟程，展開為期十六天、募集三萬套愛心年菜的全馬挑戰。

八日行程邁入第十三天，愛心跑團踏入吉安鄉公所，由「鋼鐵團隊」熱情相迎之外，也募集公所同仁的愛心和游淑貞鄉長的支持，以實際行動認購一00套暖心家扶年菜（見圖），高達「十萬元」的金額給予跑者堅定的溫暖，為這場愛心接力注入最堅定的支持行動力。

本次活動由多個跑團與公益組織聯合主辦，匯集近五十位視障與身障馬拉松選手同行，其中更包含七十八歲、遠道而來的日本盲人馬拉松協會特別理事保科清等人。他們無懼寒風、一步一腳印，用行動詮釋「為公益而跑」的信念，讓愛的足跡遍及全台。

當跑團抵達吉安鄉公所時，現場響起熟悉的職棒戰歌，澎湃樂音瞬間點燃士氣。長期關懷弱勢的游鄉長感性表示：「他們在黑暗中奔跑，卻為弱勢家庭跑出光明希望。視障跑者用雙腳踏出堅毅與不放棄的精神，用生命影響生命，我們更應成為這份溫暖網絡的後盾，讓花蓮的弱勢孩童與家庭，都能在新年享用暖心的團圓飯。」

花蓮家扶中心透過公開捐贈儀式，向吉安鄉公所認購年菜表達由衷謝意；督導陳素卿動容指出，感謝二字已不足以形容內心感動，游淑貞鄉長年年率領團隊力挺家扶，這份關愛不斷的行動力，正是支撐家扶向前行的重要力量。

鄉長游淑貞表示，花蓮家扶中心今年設定募集二000套年菜為目標，卻因花蓮接連遭遇複合式天災讓地方產業受挫，也造成籌募捐款不易影響認捐數量缺口，得知後即刻號召公所同仁拋磚引玉、率先認購，期盼喚起更多社會大眾響應。讓「因為有你在」不只是一句口號，而是一份能持續守護需要幫助角落的行動力量。吉安鄉公所熱捐一00套年菜，代表社會愛與關懷的動能，並為這段公益長征在花蓮留下最溫暖的支持註記。