盲人環台路跑行經台東 陳銘風支持公益率隊陪跑 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

第9屆「盲人環台為公益而跑」，為期16天的環台愛心長征活動，今（5）日路跑隊伍行經台東市區，台東市公所表示，這次公所除特別準備水果及乾糧給跑者補充外，台東市長陳銘風更率領市公所同仁陪伴視障者跑一段，自台東市公所至馬亨亨大道路口，一路為跑者加油打氣。

台東市公所指出，該活動由台北公益路跑扶輪社、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，以及國際扶輪台灣12個地區共同主辦，透過長跑串聯全台，為20個以上社福團體募集年菜，傳遞社會關懷與溫暖。其中亦包含台東在地的財團法人台東縣私立牧心智能發展中心及天主教私立聖十字架療養院。

廣告 廣告

值得一提的是，其中來自日本的78歲視障高齡跑者保科清第2次來到台灣，他對台灣人的熱情和溫暖氣候印象深刻。保科清的陪跑者是曾創下多項紀錄的日本超馬傳奇關家良一，他熱愛台灣，多次來台參與活動，也以行動支持「盲人環台為公益而跑」。

台東市公所表示，來自香港的李穎璇與其兒子曾載善也參與活動，雖然曾載善因自閉症無法進行一般社交，但他對跑步充滿熱情，母親李穎璇便帶著他四處跑步。這次活動也為母子倆留下了珍貴而美好的回憶。

「期盼喚起更多市民對公益議題的關注，共同為需要幫助的人盡一份心力。」陳銘風表示，「盲人環台為公益而跑」不僅是體能與意志的挑戰，更象徵社會對弱勢族群的理解與同行。市公所藉由陪跑行動，表達支持公益的心意。

台北公益路跑扶輪社長楊鍾鼎表示，這次公益路跑從台北出發，今天已是第10天，之後還有6天。他說，活動的宗旨和理念是希望盲人朋友也能盡自己的力量去幫助更需要幫助的團體，也希望各地政府機關、扶輪社社員及社區民眾更加關注弱勢團體，讓愛注入各地。

台東市公所強調，未來將持續結合民間團體與公益資源，推動多元關懷行動，讓愛與支持在城市中持續傳遞，營造更友善的生活環境。

照片來源：陳銘風臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宜蘭停車收費人員執勤遭攻擊 黃琤婷要求相關單位檢討

花蓮縣府完善足球場、PU跑道 補助2千萬整修宜昌國小運動場

【文章轉載請註明出處】