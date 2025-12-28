盲人環台路跑 蘇俊賓化身陪跑員

桃園市副市長蘇俊賓化身盲人環台路跑陪跑員。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興∕桃園報導

「二０二五盲人環台路跑」二十七日抵達桃園市，副市長蘇俊賓履行一年前的承諾擔任陪跑員，與盲友吳鎮安一同前進。

該活動由台灣盲人環台為公益而跑協會主辦，每年邀請視障朋友以接力方式完成環台挑戰，並透過募年菜行動協助弱勢團體。今年協會除持續擴大國內受贈社福機構外，也延伸國際關懷，將捷克盲人聯合會納入受贈對象；同時結合國際扶輪三五０二地區舉辦公益園遊會，邀請社福團體設攤，將結餘捐助社福單位與偏鄉孩童。

今年活動吸引來自日本的超馬好手關家良一，帶領著七十八歲高齡的視障跑者保科清跨海來台；並有來自香港的跑者參與，不僅擴大公益能量，也讓台灣的善意與包容走向國際。本次活動延續「為愛募年菜‧因為有你在」公益主軸，由國際扶輪三五０二區捐贈四十萬元善款，並舉辦愛心園遊會，協助盲人環台路跑活動募集三萬份愛心年菜。

蘇俊賓表示，盲人環台路跑今年邁入第九屆，讓社會看見身心障礙者運動平權；透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰。

蘇俊賓表示，去年接近年底他與同仁在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬一百公里的女性視障跑友徐微雅、親善陪跑大使謝忻等人，約定今年也要跟大家一起在桃園路跑。