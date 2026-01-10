盲人環台頂13度低溫路跑 為家扶中心募年菜

盲人環台公益而跑為花蓮家扶中心募集年菜

入冬首波寒流來襲，花蓮沿海低溫下探至13度，強勁的東北季風呼嘯而過，卻依然擋不住愛的腳步！「第九屆盲人環台為公益而跑」活動中，10位視障跑者與百人陪跑團於1/8日正式跑進花蓮家扶中心。這群跑者不僅以雙腳克服嚴寒，更在現場捐出15萬元，支持花蓮家扶募集2000份《暖心套餐》年菜物資，於歲末年終之際，誠摯呼籲社會大眾一同伸出援手，讓弱勢家庭也能擁有一頓溫暖的團圓飯。

對多數人而言，一家人圍坐餐桌、共享熱騰騰的團圓飯，是再自然不過的幸福；然而在花蓮，仍有許多弱勢家庭因的生活面臨困境，使得這份團圓顯得格外珍貴。

活動中，現場貴賓一同登台為「幸福『馬』上到」的道具牌揭幕，象徵著重重挑戰逐一克服，也代表著將愛心匯聚、一馬當先傳遞到最有需要的角落。謝立德表示：在寒冷的天氣中，視障跑者克服身體限制與體力瓶頸，為弱勢團體而跑，令人非常感動。相信這份精神，能鼓勵社會上更多身處困境的朋友。他也代表家扶中心感謝所有捐款者，為弱勢家庭帶來充滿希望的新年。

路跑團隊在寒風中鳴槍出發，繼續挑戰下一站

當天正逢入冬後第一波寒流來襲，花蓮地區氣溫下探至13度，加上花蓮家扶中心鄰近海邊，東北季風特別強勁，但惡劣的天候環境，依然無法澆熄跑者們的熱情。視障跑者與陪跑團隊仍一步一腳印地向前邁進，積極迎接每一項挑戰。張治華將這群視障跑者喻為「城市中行走的光」，對他們在寒冬中為公益而跑的勇氣與毅力表達敬佩。他期許能用他們的力量，點亮一般社會大眾的心，溫暖整個社會。

這場富有意義的公益活動，由台灣盲人環台為公益而跑協會、台北公益路跑扶輪社，與國際扶輪社全台12個分區共同主辦，並獲得多家企業單位支持。家扶中心也同時特別感謝花蓮在地單位，在現場端出美味熱食，為跑者補充體力，慰勞一路以來的辛勞。

16天盲人環台路跑行程猶如連續16天參與馬拉松賽事

盲人環台路跑活動起源於一位熱愛跑步的視障朋友，懷抱著以雙腳完成環台的夢想，於2017年組成團隊，展開首次環台旅程。今年已邁入第九屆，活動自2025年12月27日起跑，預計以16天完成環台，過程中還要為全台23個社福團體募集30000份年菜。

今年的參與者共有10位視障跑者，包括首位視障環台者吳春成（第十次環台）、吳鎮安、首位完成超級鐵人賽的視障者古奇哲、師鐸獎得主徐薇雅，以及多次參與的洪玉玲、李宏祐；同時還有首度挑戰環台的視障跑者饒賀凱、宋涵涵，與江松遠。來自日本、二度參與的視障跑者保科清等人，與香港的自閉症跑者曾載善，亦一同加入挑戰這段跨越國界與障礙的旅程。同時，以腳踩人字拖巡迴挑戰全球超馬賽事的「超馬老爹」羅維銘，也擔任本屆公益大使參與全程。

78歲的日本盲人跑者保科清（中）二度參與環台挑戰，對於在台灣獲得眾多陪跑員與公益支持印象深刻

抵達花蓮家扶中心的這天，是本次環台行程的第13站。隊伍在短暫休息後，於「陪跑一小段、讓愛不間斷」等口號聲中繼續前行，朝下一站邁進。接下來，隊伍將前往宜蘭蘇澳、新北貢寮，並於1月11日抵達總統府前廣場與台北田徑場，為整個活動畫下圓滿句點。沿途遇見跑者的民眾，可踴躍為他們加油打氣，也歡迎民眾響應「為愛募年菜」活動，支持花蓮家扶：https://pse.is/8kaw9e 。

盲人環台路跑活動為花蓮家扶等24個社福團體募集3萬份年菜

撰文、攝影／花蓮家扶中心