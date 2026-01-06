盲人環臺公益路跑抵臺東 攜手募愛心年菜溫暖弱勢家庭

盲人環臺公益路跑活動現場

徐薇雅老師分享參與活動心情

活動現場大合照

為提供臺東偏鄉弱勢家庭溫馨年夜飯，第9屆「盲人環臺為公益而跑」活動從臺北出發，昨(5)日抵達臺東牧心智能發展中心，這場路跑由視障跑者吳春成(吳師傅)帶領，透過環臺挑戰展現生命韌性，也藉此為社福團體「為愛募年菜」活動，把愛心送上餐桌。

鳴槍聲響起，「盲人環臺公益路跑」由10位視障跑者、40位陪跑員及志工等一行人，帶著愛心來到臺東，號召大眾一起為弱勢家庭募資愛心年夜飯，臺北公益路跑扶輪社社長楊鍾鼎表示，這是一場生命翻轉的歷程，視障跑者從過去接受幫助的對象，轉變為手心向下，主動貢獻社會的行動者。

連續3年參與路跑的視障老師徐薇雅分享，「我雖然是視障者，看不見道路，卻是在這當中看到愛，過程中常常會聽到加油你很棒，我們一起陪在你身邊，這個就是最美的。」

牧心智能發展中心主任許惠雅表示，臺東許多偏鄉弱勢家庭春節氣氛冷清，目前為愛募年菜計畫進入最後籌募階段，今年計畫為15家社福團體募集700套年菜，希望透過活動，能讓大眾的愛心，溫暖更多弱勢家庭，活動截止到2月2日，相關資訊請洽牧心官網查詢。