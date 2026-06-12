盲房東遭砍297刀「變爛肉」！冷血嫌陳進財法庭搓腳 今判刑19年定讞

記者林盈君／台北報導

2024年6月間，台北70歲的男子陳進財，因積欠失明的78歲顏姓房東債務，遭催討後心生不滿，持刀狂砍顏男共297刀致死。國民法庭一審判19年，檢方與陳男皆提出上訴，而高院開庭時，陳男竟不顧死者家屬悲慟陳述，竟在庭上悠哉搓腳，顏男的兒女痛批陳進財「毫無悔意、滿口謊言」，悲痛父親被「剁成一團爛肉」，二審駁回上訴。案件上訴最高法院，今（12日）審理後駁回，全案定讞。

70歲男子陳進財，因積欠失明的顏姓房東債務，遭催討後心生不滿，持刀狂砍顏男共297刀致死。（圖／資料照）

回顧案情，陳進財長期向顏男租借北市萬華區的房子，雖有按時付房租，但陳男因好賭常向顏男借錢，雙方因此經常發生爭執。2024年6月間，陳男因被顏男催討還錢，一怒之下，先持剪刀狂刺顏男38下，又換成菜刀砍256下，顏男頭骨破裂身亡。陳男犯案後換下血衣落跑，搭火車逃到新竹，之後向路人借手機報警，員警趕抵時，陳男蹲在路邊表示「我殺了人」。檢方依殺人罪嫌將他起訴。

廣告 廣告

70歲男子陳進財，因積欠失明的顏姓房東債務，遭催討後心生不滿，持刀狂砍顏男共297刀致死。（圖／資料照）

台北地院一審，國民法庭判處19年，但陳男覺得刑過重，因此提出上訴。檢方則認為，當初陳男自首是迫於無奈，並非真心悔悟，且陳男手段殘忍，應處死刑或無期徒刑。今年3月間，高院開庭審理，顏男的兒女皆到庭陳述意見，痛斥陳男並非真心反省，且滿口謊言，為了脫罪還醜化父親，可憐老父親被剁成一團爛肉，認屍時「根本分不清哪塊是地板、哪塊是屍塊」。

70歲男子陳進財，因積欠失明的顏姓房東債務，遭催討後心生不滿，持刀狂砍顏男共297刀致死。（圖／資料照）

而陳男則主張自己有「自首投案」，還說自己在看守所時，被其他人笑說「傻傻投案」，辯護律師則指出，陳男當時與顏男搶奪刀子，才會造成這樣的傷害，並非刀刀都具有殺意，加上陳男係因經濟因素失控，盼能減刑。不過檢方表示，陳男犯案後已知道自己「逃不了」，迫於情勢才自首，加上陳男殺人後跑去賭博，手段極其凶殘，應處死刑或無期徒刑。最高法院12日駁回上訴，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

虎林國中前釀1死4傷悲劇！71歲嬤噴飛傷重亡 毒駕賓士男判12年7月定讞

花蓮營養午餐弊案！副縣長顏新章100萬元交保 檢回應：不排除下波行動

桃園楊梅軍用車車禍！巨大聲響驚動住戶 撞爛路邊5汽車現場曝光

台東屠宰場驚傳意外！貨車助手整理雞籠突倒地OHCA 送醫搶救不治

