盲盒從公仔走進餐桌 餐飲業的「驚喜經濟」是機會還是風險？

亞尼克YTM於2026年春節期間推出生乳捲盲盒活動，共有四種口味。(圖片來源：亞尼克提供）

最近走在街頭，你有沒有一種「被盲盒包圍」的錯覺？前陣子我路過林口三井，走進日系藥妝店Tomod's想買點生活備品，結果一入店最顯眼的黃金貨架，擺的不是維他命或面膜，而是整整一整面、五顏六色的盲盒公仔。

那一瞬間我有些恍神，以為自己誤入了玩具特展，以為我看錯招牌，但最後我還真的買了一盒盲盒（笑）。隨後去南港LaLaport辦事，發現這種「盲盒入侵」的現象簡直到了氾濫的地步。玩具店、書局、甚至連文具店，盲盒的陳列區塊都大得驚人。這種「不確定性」的誘惑，正如同野火燎原般全面滲透我們的零售生活。

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這股熱潮的推手，自然少不了將盲盒推向資本殿堂的泡泡瑪特（POP MART）。根據其公開財報，泡泡瑪特在2023年全年的營收就高達63.01億人民幣（約新台幣280億元），同比增長了36.5%。這種利用人類底層邏輯——對未知的渴望與博弈式的快感，結合手遊抽卡機制的成癮性，確實讓零售業找到了新的增長引擎。

但我自己認為，這樣的盲盒文化，所造成的浪費可能甚至遠高於快時尚。過往就有一番賞跟盲盒的機制，在玩家圈盛行。但現在的氾濫，已經是一般民眾都可能消費的場景，當我們抽到不喜歡的，可能會再抽，直到抽到喜歡的，這正是盲盒的商業邏輯。但那些我們不喜歡的呢，玩家可能有各種交換交易的管道，但一般民眾，最簡單的方式就是擺在家裡或辦公桌幾天，就丟了，他就是一次次的沒必要消費。

然而，近期，似乎這股盲盒文化，已經蔓延到了餐飲業。

亞尼克YTM的甜點實驗：數據背後的「驚喜經濟學」

近期大家討論最多的應該就是那個遍佈各大捷運站的亞尼克YTM，亞尼克在 2025年底首度嘗試在捷運站的YTM（甜點無人販賣機）推出甜點盲盒。根據品牌揭露，這場實驗在短短期間內就創下了1.3萬盒全數完售的驚人紀錄。緊接著在2026年春節期間，亞尼克再次乘勝追擊，於全台66台YTM限量開賣售價420元的春節限定盲盒。看起來效果是有的。

這是一個非常聰明的商業動作。對於消費者來說，在捷運站通勤的碎片時間裡，花一分鐘玩一場「甜點抽獎」，那種心理上的慰藉感遠大於購買生乳捲本身。而從經營者的視角來看，餐飲盲盒與公仔盲盒有著本質上的「社會正義」差異：

1、庫存迴轉的優雅轉身：

公仔盲盒若抽到不喜歡的，往往下場是垃圾桶或二手市場的賤價流動，造成極大的資源浪費。但餐飲盲盒不同，它是「去化庫存與平衡產能」的高效工具。透過盲盒機制，品牌能更靈活地調度不同口味的生乳捲，減少報廢，這是一種社會整體的資源節約。

2、信任基礎下的冒險：

消費者願意買亞尼克的盲盒，是基於對「品牌基本功」的信任。無論抽到哪一種口味，至少它是一條美味的生乳捲，這讓博弈的風險被控制在「喜好程度」而非「是否能吃」的邊界內。

其實我認為「無菜單料理」本質上也算是一種盲盒邏輯，當你坐下的那一刻，你才會真正知道你今天會吃到的菜單是什麼，假如你沒有提前做功課的話。不過基於對餐廳品牌與主廚的信任，通常你是相當滿意地完成一整套無菜單料理的流程，這其實就是庫存效率化與品牌精緻配置的完美呈現，不用點菜其實也是一種幸福。

愚人節的「驚嚇」警示：別讓創意成了品牌負資產

然而，並非所有的餐飲盲盒都能皆大歡喜。近期正值愚人節，我到点爭鮮（Magic Touch）用餐時，正好碰上了他們設計的「盲盒餐點」活動。每份定價40元，在數位點餐介面中佔據了最顯眼的位置。

我觀察了一下，基於好奇心，幾乎每桌客人都會點上一份。這再次驗證了數據：根據Nielsen2024年的全球快消趨勢報告，具有「高互動性」的新品（特別是帶有社群話題性的），其銷售速度平均比一般新品快2.3倍。

我也點了一份，列車送來時，精緻的紙卡確實營造了不錯的儀式感。但打開後的真相卻讓我眉頭深鎖——那是一份包著「極強烈檸檬粉狀物」的豆皮壽司。那種酸度已經超越了食物的美味邏輯，更接近一種整人的惡作劇。

点爭鮮「盲盒餐點」活動於2026年3月30日～4月5日期間限定推出4款「極限驚喜餐點」，只有三角形、圓形、正方形、問號作為選擇依據。（圖片來源：作者提供）

我記得當時隔壁桌的客人也正露出扭曲的表情與我交換眼神。雖然是愚人節，雖然大家會因為「節慶」而選擇原諒，但從品牌長線經營的角度來看，這是一個危險的訊號。

驚喜與驚嚇，往往只有一線之隔。餐飲業的核心價值始終是「美味」。像必勝客（Pizzahut）雖然近年不斷挑戰義大利人的底線，推出香菜皮蛋豬血糕披薩或草仔龜披薩，但他們在口味的平衡與話題的拿捏上，始終維持在「雖然奇怪但還是好吃」的商業標準內（至少我認為他們是往這個方向努力）。如果盲盒變成了一種「付費受罪」的載體，那它消耗的就是消費者對品牌下一次進店的期待值。

餐飲盲盒化的未來，是「良心」與「效率」的平衡

我認為，盲盒在餐飲業的蔓延不見得是壞事。相對於公仔盲盒可能帶來的環保災難，餐飲盲盒若能運用得當，將會是供應鏈效率進化的一大助力。

但我要對所有餐飲品牌提出一個忠告：盲盒是行銷的武器，但不是逃避品質的藉口。一個成功的餐飲盲盒，應該讓消費者在打開包裝時，心裡想的是：「哇！竟然抽到這個，賺到了！」而不是：「算我倒楣，下次不買了。」

當我們用主力產品穩住獲利（核心業務），並用盲盒新品作為強力的行銷誘餌時，請務必記得，在那層神祕的包裝紙下，裝載的應該是品牌的誠信，以及一份即便在黑暗中被品嚐，也能讓人感受到溫度的美味。畢竟，在這個演算法統治的世界裡，被消費者「記住」很容易，但被「信任」卻很難。

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