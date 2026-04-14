媽祖會什麼才藝？曾勇敢退婚？12題測驗揭媽祖傳說
盲盒從公仔走進餐桌 餐飲業的「驚喜經濟」是機會還是風險？
亞尼克YTM於2026年春節期間推出生乳捲盲盒活動，共有四種口味。(圖片來源：亞尼克提供）
最近走在街頭，你有沒有一種「被盲盒包圍」的錯覺？前陣子我路過林口三井，走進日系藥妝店Tomod's想買點生活備品，結果一入店最顯眼的黃金貨架，擺的不是維他命或面膜，而是整整一整面、五顏六色的盲盒公仔。
那一瞬間我有些恍神，以為自己誤入了玩具特展，以為我看錯招牌，但最後我還真的買了一盒盲盒（笑）。隨後去南港LaLaport辦事，發現這種「盲盒入侵」的現象簡直到了氾濫的地步。玩具店、書局、甚至連文具店，盲盒的陳列區塊都大得驚人。這種「不確定性」的誘惑，正如同野火燎原般全面滲透我們的零售生活。
這股熱潮的推手，自然少不了將盲盒推向資本殿堂的泡泡瑪特（POP MART）。根據其公開財報，泡泡瑪特在2023年全年的營收就高達63.01億人民幣（約新台幣280億元），同比增長了36.5%。這種利用人類底層邏輯——對未知的渴望與博弈式的快感，結合手遊抽卡機制的成癮性，確實讓零售業找到了新的增長引擎。
但我自己認為，這樣的盲盒文化，所造成的浪費可能甚至遠高於快時尚。過往就有一番賞跟盲盒的機制，在玩家圈盛行。但現在的氾濫，已經是一般民眾都可能消費的場景，當我們抽到不喜歡的，可能會再抽，直到抽到喜歡的，這正是盲盒的商業邏輯。但那些我們不喜歡的呢，玩家可能有各種交換交易的管道，但一般民眾，最簡單的方式就是擺在家裡或辦公桌幾天，就丟了，他就是一次次的沒必要消費。
然而，近期，似乎這股盲盒文化，已經蔓延到了餐飲業。
亞尼克YTM的甜點實驗：數據背後的「驚喜經濟學」
近期大家討論最多的應該就是那個遍佈各大捷運站的亞尼克YTM，亞尼克在 2025年底首度嘗試在捷運站的YTM（甜點無人販賣機）推出甜點盲盒。根據品牌揭露，這場實驗在短短期間內就創下了1.3萬盒全數完售的驚人紀錄。緊接著在2026年春節期間，亞尼克再次乘勝追擊，於全台66台YTM限量開賣售價420元的春節限定盲盒。看起來效果是有的。
這是一個非常聰明的商業動作。對於消費者來說，在捷運站通勤的碎片時間裡，花一分鐘玩一場「甜點抽獎」，那種心理上的慰藉感遠大於購買生乳捲本身。而從經營者的視角來看，餐飲盲盒與公仔盲盒有著本質上的「社會正義」差異：
1、庫存迴轉的優雅轉身：
公仔盲盒若抽到不喜歡的，往往下場是垃圾桶或二手市場的賤價流動，造成極大的資源浪費。但餐飲盲盒不同，它是「去化庫存與平衡產能」的高效工具。透過盲盒機制，品牌能更靈活地調度不同口味的生乳捲，減少報廢，這是一種社會整體的資源節約。
2、信任基礎下的冒險：
消費者願意買亞尼克的盲盒，是基於對「品牌基本功」的信任。無論抽到哪一種口味，至少它是一條美味的生乳捲，這讓博弈的風險被控制在「喜好程度」而非「是否能吃」的邊界內。
其實我認為「無菜單料理」本質上也算是一種盲盒邏輯，當你坐下的那一刻，你才會真正知道你今天會吃到的菜單是什麼，假如你沒有提前做功課的話。不過基於對餐廳品牌與主廚的信任，通常你是相當滿意地完成一整套無菜單料理的流程，這其實就是庫存效率化與品牌精緻配置的完美呈現，不用點菜其實也是一種幸福。
愚人節的「驚嚇」警示：別讓創意成了品牌負資產
然而，並非所有的餐飲盲盒都能皆大歡喜。近期正值愚人節，我到点爭鮮（Magic Touch）用餐時，正好碰上了他們設計的「盲盒餐點」活動。每份定價40元，在數位點餐介面中佔據了最顯眼的位置。
我觀察了一下，基於好奇心，幾乎每桌客人都會點上一份。這再次驗證了數據：根據Nielsen2024年的全球快消趨勢報告，具有「高互動性」的新品（特別是帶有社群話題性的），其銷售速度平均比一般新品快2.3倍。
我也點了一份，列車送來時，精緻的紙卡確實營造了不錯的儀式感。但打開後的真相卻讓我眉頭深鎖——那是一份包著「極強烈檸檬粉狀物」的豆皮壽司。那種酸度已經超越了食物的美味邏輯，更接近一種整人的惡作劇。
点爭鮮「盲盒餐點」活動於2026年3月30日～4月5日期間限定推出4款「極限驚喜餐點」，只有三角形、圓形、正方形、問號作為選擇依據。（圖片來源：作者提供）
我記得當時隔壁桌的客人也正露出扭曲的表情與我交換眼神。雖然是愚人節，雖然大家會因為「節慶」而選擇原諒，但從品牌長線經營的角度來看，這是一個危險的訊號。
驚喜與驚嚇，往往只有一線之隔。餐飲業的核心價值始終是「美味」。像必勝客（Pizzahut）雖然近年不斷挑戰義大利人的底線，推出香菜皮蛋豬血糕披薩或草仔龜披薩，但他們在口味的平衡與話題的拿捏上，始終維持在「雖然奇怪但還是好吃」的商業標準內（至少我認為他們是往這個方向努力）。如果盲盒變成了一種「付費受罪」的載體，那它消耗的就是消費者對品牌下一次進店的期待值。
餐飲盲盒化的未來，是「良心」與「效率」的平衡
我認為，盲盒在餐飲業的蔓延不見得是壞事。相對於公仔盲盒可能帶來的環保災難，餐飲盲盒若能運用得當，將會是供應鏈效率進化的一大助力。
但我要對所有餐飲品牌提出一個忠告：盲盒是行銷的武器，但不是逃避品質的藉口。一個成功的餐飲盲盒，應該讓消費者在打開包裝時，心裡想的是：「哇！竟然抽到這個，賺到了！」而不是：「算我倒楣，下次不買了。」
當我們用主力產品穩住獲利（核心業務），並用盲盒新品作為強力的行銷誘餌時，請務必記得，在那層神祕的包裝紙下，裝載的應該是品牌的誠信，以及一份即便在黑暗中被品嚐，也能讓人感受到溫度的美味。畢竟，在這個演算法統治的世界裡，被消費者「記住」很容易，但被「信任」卻很難。
【本文為作者意見，不代表本媒體立場】
其他人也在看
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
跳水》全紅嬋缺席世界盃！陳芋汐捲「網暴風波」後首露面
2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽將於5月1日至3日在北京國家游泳中心「水立方」登場，中國大陸游泳協會於13日公布參賽名單，由奧運冠軍陳芋汐、陳藝文領軍主場出戰，然而陣中明星全紅嬋卻缺席。由於近期隊內傳出言語霸凌全紅嬋的醜聞，此次名單引發外界高度關注與熱烈討論。
祕戀舒華媽助攻／舒華、柯震東傳祕戀！ 柯媽讚她「大方有家教」一錘定音
柯震東因主演Netflix影集《乩身》攻佔各國排行榜，演藝聲勢再度飆高，個人方面，他的愛情也不遜色；他和韓團i-dle人氣台灣籍成員舒華的緋聞傳了1年半，除聚會同框外、社群的互動也被解讀為隔空傳情，礙於女方粉絲反對聲量大，檯面上處於模糊地帶；但據悉，兩人不只穩交中，且已帶回家中見長輩，尤其柯爸柯媽對舒華讚譽有加，戀情越來越有影。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。
白沙屯進香驚現「神級粉粿」！信徒夢中念念不忘 釣出雲林名店老闆
一場跨越數百公里的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香之旅，不僅是信仰的試煉，更成了尋找民間隱藏版美味的尋寶圖。一名幸運女網友在進香途中領到了一碗令她驚為天人的結緣美食，因為太過美味，竟然讓她「起床還想吃」，甚至急得在社群平台上發文肉搜「救命恩人」，最終成功釣出背後的神祕店家，引發網路上一陣下單熱潮。
受夠台北冬天陰雨、花2天就簽了台中退休宅！準退休族夫妻如何用「減法哲學」打造人生下半場？｜好宅報報
對許多在北部打拚了大半輩子的人來說，理想的退休生活往往不是繼續留在擁擠、步調緊湊的城市，而是渴望找回生活的餘裕與溫暖的陽光。一對長年居住在台北的準退休族夫妻，在面對台北每逢冬季便綿延一兩週的陰雨時，深感身心都不甚舒適；隨著退休腳步逼近，他們重新盤點人生下半場的需求，最後決定捨棄過往追求「大坪數豪宅」的迷思，南下氣候宜人的台中，在繁華的勤美草悟道商圈購入一間坪數「剛剛好」的預售屋，不僅完美銜接了高爾夫球的休閒愛好與老友圈，更以減法哲學，為兩人世界打造出最從容自在的退休度假宅。
劉嘉玲日本賞櫻曬全家福！ 80歲媽媽「站姿筆挺」優雅氣質成焦點
影后劉嘉玲近日帶著80歲的母親、弟弟與弟媳前往日本東京賞櫻，享受溫馨的家庭旅行。令人驚豔的是，劉媽媽以一頭優雅銀髮、挺直腰桿的姿態，搭配簡約大方的白色風衣與黑色高領毛衣，出眾氣質讓網友讚嘆連連。
最強核彈頭！道奇大谷翔平有望挑戰開路先鋒「這一鬼神紀錄」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，手感相當火燙，有機會成為最強「核彈頭」，寫下歷史紀錄。
正妹22歲自己買房！「月薪20萬」驚人職業曝光 網讚：太猛了
不少人窮極一生才能買得起一間房，但也有人年紀輕輕就圓夢。有女子年僅22歲就成功在高雄買房置產，並大方分享購屋的喜悅，她的職業曝光後，在社群掀起討論潮，本人也親自解釋了。
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
親自揭密鄭習會「閉門午宴」談什麼 李鴻源：習近平聽見「這計畫」 眼睛一亮
國民黨主席鄭麗文在7日率國民黨13人赴中國訪問，10日在北京舉行「鄭習會」與中共中央總書記習近平會晤後，於12日返回台灣，值得關注的是，本次鄭習會除了在東大廳與習近平會面之外，會後的閉門午宴也由習近平本人親自主持，而13人團之一的國民黨智庫副董事長李鴻源今（13）日在中天網路節目《專家來了》上，分享在閉門午宴上與習近平的互動。李鴻源表示，習近平將這場鄭習......
冷氣關機前「必做1事」！防發黴飄異味…日系大廠認：10年沒洗也乾淨
隨著氣溫升高，冷氣使用頻率大增，相關清潔問題也成為熱議焦點，有網友近日汰換家中冷氣，拆開舊機後發現內部滿是黴菌，被安裝師傅提醒「冷氣關機前應啟用防黴或送風功能」。對此，有日系冷氣的經銷商分享檢修經驗，表示有客戶長年使用防黴功能，即便10年沒清洗冷氣，機體仍非常乾淨。
不是旭集、饗饗！網友推「１隱藏Buffet」價格親民：甜點驚豔、爽吃港點
台灣吃到飽餐廳市場競爭激烈，從島語、旭集到饗饗等知名品牌各自推出豪華餐點搶攻市場。然而，一間位於高雄的「隱藏版」Buffet近期在網路上引發熱烈討論，其精緻的餐點設計和親民價格讓許多美食愛好者驚艷不已