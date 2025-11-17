盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

從盲盒、卡通玩偶到聯名公仔，流行藝術品（Art Toy）正快速成為年輕世代的社交話題與生活風格標誌。近年來，無論是中國潮玩品牌Pop Mart（泡泡瑪特）、日本三麗鷗(Sanrio)，還是香港設計師KAWS、Be@rbrick系列，在舊金山、洛杉磯與東京、首爾等城市的年輕消費族群中掀起收藏熱潮。

在舊金山市中心新開的Pop Mart門市開張第一天就吸引上百粉絲排隊，不少人為了搶到限量角色提前兩小時到場。

22歲華裔學生林可受訪時向本報表示，「我以前是因為看動畫喜歡角色，現在更像是收藏一種生活態度。我已收藏了30多個Molly和Skullpanda系列公仔，它們代表了我想要的那種可愛有個性的生活感。」

有社會學者在社媒表示，潮玩文化的興起，反映出年輕世代從情感消費轉向自我表達的心理轉變。過去消費者購買卡通或玩偶，多半出於對某部動畫、角色的情感連結，如「哆啦A夢」、「美少女戰士」等。現在年輕人購買盲盒、藝術公仔，更多是為了在社群媒體中展示個人風格、審美趣味，甚至是療癒壓力。

社會學者指出，這種新型收藏熱結合了情緒補償與自我標籤的功能。對生活節奏快、壓力高的年輕上班族而言，一個可愛的公仔不僅是裝飾，更是陪伴。同時，品牌透過限量設計、角色故事與社群互動，營造出圈內歸屬感，讓購買行為更具社交性與身分象徵意義。

根據業界統計，全球潮玩市場已突破300億元規模，其中亞洲市場占近七成。消費群體中，女性消費者占比近六成，多為20至35歲之間的都市白領、設計師與學生族群。他們願意花費每月數百元購買限量款式，並將收藏擺設於書桌或拍照牆，成為生活美學的一部分。

值得注意的是，這股潮流也帶動東西方文化融合。日本的可愛文化（Kawaii）、南韓設計簡約風與中國Z世代創意品牌，共同構成了全球年輕世代的新語言。從三麗鷗的酷洛米、到泡泡瑪特與美國藝術家合作的聯名系列，流行藝術品正跨越國界，成為青年世代表達自我和情緒的語言。

對許多年輕人而言，不僅是收藏一個玩具，更是收藏了一段自己美好記憶。

