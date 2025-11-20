盲盒玩具品質惹爭議！杭州男買Labubu「腋下裂開」 售後流程逼瘋消費者

風靡全球的Labubu玩具熱潮正逐漸退燒，外資機構調查顯示泡泡瑪特交易量明顯下滑。與此同時，品質問題和售後服務爭議也接連浮現，大陸一名杭州消費者因購買到瑕疵Labubu，面對繁瑣的退換貨流程，憤而將泡泡瑪特告上法院。此案法院已裁定泡泡瑪特必須退款退貨。專家認為，複雜的售後流程與盲盒玩具強調的情緒價值相違背，而隨著熱度減退，泡泡瑪特亟需推出新熱門IP以維持市場競爭力。

一名杭州男子特地前往上海泡泡瑪特門店購買了2款Labubu玩具，但回家拆封後發現其中一款Labubu腋下竟然裂開，還露出了白色絨毛。當他聯繫客服尋求解決方案時，被告知若要換貨，需要將商品寄送至廠家進行鑑定，確認為品質問題後才能處理。而若要退貨，則必須親自前往原購買門市，並提供開箱影片作為證明。

這套繁瑣的售後流程可能需要耗費數個月甚至半年時間，讓這位消費者感到極度不滿，最終決定將泡泡瑪特告上法院。上海長寧區法官表示，消費者已經在15天內提供了相關圖片，證明商品存在明顯瑕疵。法院一審裁定泡泡瑪特必須對瑕疵商品進行退款退貨處理。

值得注意的是，類似的售後爭議並非個案。許多消費者在社群媒體上發文抱怨，購買到歪頭瑕疵品，甚至是長短腿Labubu。雖然企業制定嚴格退換貨規定的初衷是防止有人「以假換真」，但這種冗長的流程確實大大降低了消費者的體驗。

大陸律師張玉霞指出，盲盒消費主要提供給消費者的是一種情緒價值，設置非常繁瑣的售後服務流程，實際上違背了盲盒玩具的初衷。《玩具內幕》編輯Connell則認為，盲盒體驗之所以受歡迎，是因為消費者持續展示Labubu的過程。

儘管存在諸多爭議，拆盲盒的快感確實讓消費者越買越上癮。然而，研究機構伯恩斯坦已經發出警告，隨著Labubu熱度消退，其他IP難以複製其成功，泡泡瑪特10月的需求已經趨緩，交易量下滑，第四季業績可能低於市場預期。業界普遍認為，泡泡瑪特目前最迫切的任務是加快推出新的熱門IP，以維持市場競爭力。

