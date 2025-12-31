盲眼龍婆預言世界末日！「人類文明終結」時間序曝光

國際中心／游舒婷報導

新的一年即將到來，每到這個時候，知名預言家盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）的預言總會被拿出討論，據悉，在盲眼龍婆過世前，曾精準指出「絕對末日」的時間點，屆時將導致整個宇宙毀滅。

盲眼龍婆2026預言掀議。（圖／三立新聞網製圖）

根據《每日郵報》，根據流傳的說法，巴巴萬加的預言描繪了一條極為完整的人類未來時間線，涵蓋科技進步、星際拓展、戰爭、道德演化，直至文明滅亡。傳聞中的預言指出，人類將在未來數千年間不斷向太空擴張，甚至與外星文明接觸，但也因此一步步走向毀滅。

盲眼龍婆預言的世界末日時間線如下：

3005年：人類在火星爆發戰爭，衝突嚴重到足以影響行星運行。

3010年：彗星或小行星撞擊月球，碎片環繞地球，形成類似行星環的景象，徹底改變夜空樣貌。

3797年：地球上所有生命滅絕，但人類早已移居至其他星球，勉強延續文明。然而，生存並未帶來和平。

3803年至3805年：因資源稀缺爆發大規模戰爭，超過半數人類死亡，文明瀕臨崩潰。

3815年至3878年：人類退化為部落社會，四散而居，科技與秩序幾乎消失，直到一名「新先知」出現，重建宗教與道德，同時復甦被遺忘的科學知識。

4300年代初期：人類迎來新的黃金時代，城市重建，科技飛躍，所有疾病被治癒。基因工程與神經科學大幅提升人類腦容量，使仇恨與邪惡等概念逐漸消失。

4509年：人類達到前所未有的道德境界，甚至能「直接與神溝通」。

4599年：人類實現不朽目標，壽命不再是限制。

4674年：文明達到最高峰，人口達3400億，分布於多個星球，並開始與外星物種融合。

5076至5078年：探索者找到「已知宇宙的邊界」。

最終在5079年，巴巴萬加所稱的「絕對末日」降臨，人類文明終結，甚至可能連宇宙本身也一併毀滅。

不過，即便巴巴萬加的預言一直以來備受討論，但值得注意的是，她從未留下任何書面預言，目前流傳的內容多來自她的姪女克拉西米拉・斯托亞諾娃（Krasimira Stoyanova）及其他信徒的轉述，這也被外界質疑這些預言可能有過度解讀或事後穿鑿附會的可能。

先前，盲眼龍婆被指因為準確預言911、黛安娜王妃過世等大事而聲名大噪，追隨者整理她的遺時，發現她將2026年形容成不安的轉折年，除了點出可能發生第三次世界大戰，其中的隱晦預言更被指是暗指「台海危機」。

