盲眼龍婆預言2026年「台海恐衝突」！專家說話了

隨著 2026 年即將到來，保加利亞已故傳奇預言家「盲眼龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga）的名字再度席捲網路。一波波針對 2026 年的驚人預言如外星文明接觸、AI 統治人類及全球政治動盪正被大量轉發。然而，專家指出，這些所謂的「神啟」多半是後世根據現代焦慮所做的重新詮釋，並非經過證實的原始預言。





盲眼龍婆曾預言「人類將於 2026 年與外星生命接觸」，引發全人類關注。（圖／翻攝自X平台）

根據 外媒 報導巴巴·萬加是保加利亞著名的神祕主義者。據傳她在 12 歲時因一場風暴失去視力，隨後獲得預知未來的能力。追隨者聲稱她精準預言了切爾諾貝利核災、911 恐怖攻擊及蘇聯解體。儘管她已去世近 30 年，其影響力仍讓許多人深信不疑。最引發關注的說法是「人類將於 2026 年與外星生命接觸」。此理論與 2025 年 7 月 1 日由智利 ATLAS 望遠鏡發現的星際天體 「3I/ATLAS」 緊密掛鉤。天文學家證實 3I/ATLAS 是繼「奧陌陌」後的第三個星際客體，屬 hyperbolic（雙曲線）軌道的彗星，並非人造船艦。不過，部分論點猜測它將在 2026 年 11 月進入地球大氣層，但在科學界眼中，純屬無根據的揣測。

盲眼龍婆也曾預測全球的科技將失控，2026年將出現自動化取代大規模勞動力，導致社會結構劇變的情況。（示意圖／美聯社提供）

另外，網路流傳巴巴·萬加曾警告科技將失控。現代解讀者將此與 AI 發展聯繫，預測 2026 年將出現「自動化取代大規模勞動力，導致社會結構劇變」、「人類對機器的過度依賴與倫理框架的崩潰」。最後一點就是大部分人最關心的戰爭問題；傳聞中的 2026 預言也涉及歐亞地區的軍事緊張，包含「歐洲政治版圖的碎片化」、「影響台灣、南海和中印邊界的地緣政治不穩定」，甚至有傳言指「一位強大的俄羅斯領導人」將成為全球秩序的主宰者。

傳聞中2026的預言包括台灣地緣政治不穩定，讓外界更加關注台灣與中國的局勢。（示意圖／民視新聞資料照）

報導指出，這些瘋傳的 2026 預言其實更像是一面「鏡子」，反映了當代人類對技術失控、氣候變遷以及強權政治的集體焦慮。事實上，巴巴·萬加並未留下任何文字紀錄，目前的預言多來自口耳相傳或後世改編。專家認為與其說這對未來的精確導引，不如說是文化對未知恐懼的一種投射；同時也呼籲外界，應以批判性思維看待，避免將網路謠言與科學事實混淆。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

