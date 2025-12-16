盲眼龍婆「末日預言」接連命中！明年10大事件曝 台海危機、AI恐取代人類

龍婆曾表示，2026年人類將與外星文明接觸。圖／翻攝自X

保加利亞已故靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過去曾經準預言911事件、英國黛安娜王妃去世、庫斯科號潛艇沉沒的發生。巴巴萬加對2025年曾做出歐洲爆發重大衝突、全球大規模天災等預言皆已實現。另外，關於2026年，巴巴萬加預言明年將會發生大規模衝突，會牽涉到世界各個主要強國。此外，她也說2026年會發生毀滅性的天災，影響全球7%、8%的陸地面積。

過去巴巴萬加曾指出，「2025年是人類滅絕的末日開端」，並對今年做出諸多預言，包含歐洲將爆發大規模衝突、全球將發生大規模天災、全球面臨經濟大災難等。進一步檢視可以發現，今年發生的事件都與巴巴萬加的預言高度吻合。

其中包含俄烏戰爭持續膠著、3月緬甸8.2強震、8月阿富汗6.0強震、7月美國德州洪水、東南亞暴雨，造成大量死傷，以及全球有多個國家受到極端氣候影響。此外，今年關稅風暴引發的股市震盪，也恰巧吻合巴巴萬加的預言，讓外界對「2025年是人類走向滅亡的開端」預言抱持幾分可信度。

精準命中今年大事件！龍婆2026年「10大預言」曝光

2025年即將進入尾聲，據英國《馬特魯布米新聞（Mathrubhumi News）》等外媒報導，巴巴萬加生前也對2026年做出諸多預言，其中有10個預言最為引人注目，如下：

1、全球戰爭：2026年將發生大規模衝突，這場衝突會牽涉到世界的主要強國，並且蔓延到各大洲。雖然這被認為是第三次世界大戰的預言，但巴巴萬加沒有提及明確的國家及時間線。

2、毀滅性天災將影響全球8%陸地面積：2026年將發生毀滅性的地震、火山爆發、極端氣候，可能會影響全球7%至8%的陸地面積。

3、人工智慧取代人類：2026年人工智慧將會取代人類的決策能力，影響日常生活中的各大產業。

4、首次接觸外星生命：2026年將會有外星生命乘坐巨大的飛行船造訪地球，事件可能會發生在一次重大體育賽事期間。另外，巴巴萬加也暗示人類探索其他行星的可能性。

5、俄羅斯強勢領導人崛起：2026年俄羅斯將會有一位強勢的領導人崛起，更有可能主宰全球。外界猜測這位領導人講的就是普丁，這可能暗示中國對台灣威脅加劇、美俄兩國爆發衝突。

6、全球金融崩潰：龍婆指出，2026年將爆發全球經濟危機，包含貨幣崩潰、通膨飆升，以及銀行系統不穩定。

7、黃金貶值：2026年的黃金價格將會出現劇烈波動，受金融危機影響，黃金可能會出現貶值狀況。

8、氣候劇變：2026年將面臨氣候巨變，包含洪水、乾旱以及極端天氣，生態系統將遭逢改變。

9、亞洲崛起：2026年時全球的權力結構將會發生重大改變，將向中國傾斜，這可能涉及領土爭端或是擴張。

10、大規模移民、社會動盪：2026年面臨環境危機、人工智能取代人類決策、全球局勢不穩定等狀況，會導致人類大規模移民，進而引發政治動盪以及技術變革。

事實上，巴巴萬加於1991年出生於北馬其頓（Republic of North Macedonia），在12歲時遭遇一場風暴雙眼失明，但從此以後她自稱擁有看見未來的能力，她在保加利亞有許多忠誠的追隨者。巴巴萬加於1996年過世，享年85歲，她預言的內容最長遠至公元5079年，她指出這一年人類將會撤離地球，世界就此終結。



