盲眼龍婆「末日預言」接連命中 2026台海動盪、更大災難曝光

國際中心／楊惟甯報導

盲眼龍婆的預言至今仍在全球引發討論。

保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖已辭世近30年，但其生前留下的大量預言，因與國際重大事件相互呼應，至今仍在全球引發討論。隨著2025年步入尾聲，許多人重新檢視她今年的預測後，發現戰爭、天災與經濟動盪等警示都高度吻合，不僅讓「2025年是人類滅絕開端」的說法甚囂塵上，也引起外界對於即將到來的2026年預言高度關注。

回顧巴巴萬加對2025年的預測，她曾示警歐洲將爆發重大衝突，同時全球將頻繁遭遇大規模天災，如強震、洪水，造成嚴重死傷。若以時間序來看，俄烏戰爭持續膠著；今年也比往年發生更多起致命地震，包含3月緬甸8.2強震，造成超過5000人死亡、8月阿富汗6.0強震，也造成3205人罹難。其他地區如中國西藏、菲律賓宿霧、俄羅斯堪察加半島，與近期日本青森，都陸續發生多起重大地震。

另外美國德州7月洪水造成上百死傷、疏散8萬人，為百年來最致命淡水洪災。東南亞暴雨洪災逾1300人死亡，影響印尼、馬來西亞、泰國與斯里蘭卡。尼日利亞極端雨洪造成151死；澳洲熱帶低壓洪水1死、70萬人受災；尼泊爾與西藏冰湖爆發洪水28死，以及7月全球暴雨熱浪洪災致數百死，上億人影響；亞洲國家如中國、印度、尼泊爾、韓國均重創。

此外，巴巴萬加曾提及全球將面臨經濟大災難，對照今年因關稅風暴引發的貿易體系混亂與股市震盪，時間軸上的驚人巧合，似乎也對應了她說2025年是「混亂年代」，以及「人類走向衰敗、甚至滅絕的開端」的說法。

盲眼龍婆對2026年的預言。（圖／三立新聞網製圖）

隨著2025進入尾聲，巴巴萬加則對2026示警，全球局勢將進一步惡化，第三次世界大戰的火種將於春季在「東方」點燃，隨後戰火蔓延至西方，最終導致西方國家的毀滅；部分解讀認為，這暗示著台海局勢惡化或美俄直接衝突，而俄羅斯總統普丁將在此局勢中崛起成為「世界主宰」。

除了戰爭，她也預言2026年自然災害將同步加劇，地震、火山爆發與極端氣候可能摧毀全球約7%至8%的陸地，重創生態體系與基礎建設。在科技與未知領域方面，巴巴萬加預言，2026年人工智慧（AI）將全面宰制人類生活，從職場工作到社交互動無孔不入，甚至出現AI「反噬人類」的隱憂。此外，她也預言2026年11月，人類將首度接觸外星文明，有太空船將造訪地球。

