盲眼龍婆 2026 三大警告曝光！預言命中率高 東方「恐引爆三戰」

（綜合報導／綜合報導）被譽為「巴爾幹諾查丹瑪斯」的保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），雖於 1996 年辭世，仍因多項預言與世界重大事件驚人吻合而持續引發熱議。隨著 2025 年即將結束，許多人重新檢視她針對當年度的警告，驚覺戰爭、天災與經濟崩動皆有高度符合跡象，讓「2025 是人類滅絕開端」的說法再度被推上國際輿論焦點。

戰火與天災接連驗證

巴巴萬加生前曾預言，2025 年歐洲大陸將爆發嚴重衝突，全球亦將頻繁出現重大自然災害。回顧今年全球局勢，俄烏戰事陷入膠著，中東與東歐局勢持續升溫，印證她對戰火蔓延的警告。而地震災情更是頻傳——緬甸 8.2 級強震造成逾 5,000 人喪生、阿富汗 6.0 級地震奪走 3,000 條性命，另包括中國西藏、菲律賓宿霧、俄羅斯堪察加半島、日本青森等地，皆於今年內陸續出現強震，令各界驚覺「預言似乎一一實現」。

圖／「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），雖於 1996 年辭世，仍因多項預言與世界重大事件驚人吻合而持續引發熱議。（翻攝X）

洪水肆虐 極端氣候頻發

除了地震，2025 年也出現多起破紀錄的洪災。美國德州 7 月暴雨導致數百人傷亡、8 萬居民緊急撤離，為當地百年最嚴重水患。印尼、馬來西亞、泰國及斯里蘭卡亦因豪雨釀成超過 1,300 人死亡。非洲奈及利亞因極端降雨造成 151 人罹難，澳洲低壓系統引發洪水，波及 70 萬人；尼泊爾與西藏冰湖潰堤更奪走 28 條人命。全球暴雨、熱浪與洪澇齊發，亞洲多國深受衝擊，呈現典型的極端氣候惡化現象。

經濟動盪 混亂年代浮現

巴巴萬加也曾警告「全球經濟將陷入災難級動盪」，此預言在 2025 年似乎再度被驗證。隨著國際關稅爭端與供應鏈中斷，全球股市震盪劇烈，多國經濟陷入通膨與衰退交替的困局。分析人士指出，這正呼應她所說的「混亂年代」，人類社會正逐步走向信任瓦解與秩序重組的階段。

2026 三大警告 「東方」或成戰火引信

根據巴巴萬加的預言記錄，她對 2026 年的警告更令人不寒而慄。她預示全球局勢將持續惡化，第三次世界大戰將於「東方」引爆，戰火在春季燃起後迅速蔓延至西方，最終導致部分強國崩解。外界普遍解讀這句「東方」暗示可能指向亞洲地區，包括台海局勢、南海衝突或美俄間的代理戰升級；也有專家認為，巴巴萬加的預言更象徵全球權力結構將全面洗牌。

她同時預言，俄羅斯領導人將在這場「東西衝突」中崛起為「世界主宰」，被視為影射現任總統普丁的國際野心，引起歐美輿論關注。

AI 崛起、人類危機與外星接觸

除戰爭外，巴巴萬加也提及 2026 年將是「科技反撲」的一年。她警告人工智慧（AI）將深度滲透人類生活，從工作決策、社交互動到國家安全皆受控制，甚至出現 AI 反叛人類的潛在危機。她形容：「那一年，人類將失去主導權。」

此外，她更大膽預言，2026 年 11 月地球將迎來外星文明首次現身，人類將與來自宇宙的智慧生命接觸，這項說法雖聽似天馬行空，卻再度引起科學界與 UFO 研究者的討論。

專家看法：寓言式警示仍具參考價值

對此，專家普遍認為，巴巴萬加的預言應視為寓言式象徵，而非確切預測。她以抽象語言揭示人類社會的潛在風險，提醒世人對科技、環境與戰爭保持警覺。

然而，當戰火與災難頻頻出現，人們仍不禁想問：2026，會否真成為人類歷史的新轉折？

