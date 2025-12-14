盲眼龍婆2025預言一一兌現 2026年三大警告曝

（記者周德瑄／綜合報導）保加利亞已故靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加的預言，隨著2025年進入尾聲再度引發熱議。外界回顧她對2025年的警示，發現戰爭、天災與經濟動盪等描述，與今年多起重大事件形成高度對照，也讓「2025年是混亂年代」的說法受到關注，同時掀起對她2026年預言的廣泛討論。

圖／巴巴萬加的預言因多起事件被重新討論。（翻攝 en.haberler 官網）

巴巴萬加生前曾指出，2025年歐洲將陷入重大衝突，全球天災頻仍。從現實發展來看，俄烏戰爭持續僵持，今年各地強震與洪災接連出現，包括緬甸、阿富汗、日本、東南亞、美國與非洲多國，造成大量傷亡與撤離行動。經濟方面，關稅與貿易衝突引發市場震盪，也被視為她口中「混亂年代」的具體展現。

隨著焦點轉向2026年，巴巴萬加的預言更顯激進。她警告，全球局勢將持續惡化，第三次世界大戰的火種可能在春季於「東方」出現，戰火隨後擴散至西方，部分解讀甚至將其與台海或大國衝突聯想在一起。她同時預言，自然災害將同步升級，極端氣候、地震與火山活動可能重創全球部分陸地。

在科技與未知領域，巴巴萬加也留下耐人尋味的說法，認為人工智慧將全面滲透人類生活，甚至出現失控風險；她還提到，人類可能在2026年11月首次與外星文明接觸。這些預言真偽難辨，卻在動盪年代中不斷被重新檢視，成為人們理解不安與未來焦慮的一面鏡子。

