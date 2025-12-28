盲眼龍婆2026年最新預言！ 大陸接管台灣、三戰恐爆發

2026年即將到來，保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾多次預言成功，如今她的相關預言也再次浮上檯面，在預言全球局勢方面，她曾提到大陸將接管台灣。

盲眼龍婆。（圖／翻攝自維基百科）

據英國《鏡報》報導，隨著2025年即將結束，外界開始關注巴巴萬加針對2026年的預言，她預言2026年將發生多起自然災害。雖然尚不清楚龍捲風、海嘯或地震會發生在何處，但她預見地震與火山爆發的毀滅性組合，加上極端天氣，將對全球約8%的地區造成嚴重影響。

至於全球局勢方面，巴巴萬加預言，2026年將迎來混亂局勢，她最令人擔憂的預言之一，是第三次世界大戰。有報導指出，巴巴萬加預測一場涉及主要世界強權的大規模戰爭將於2026年爆發；內容提到，這場衝突將蔓延至多個大陸，引發政治不穩定與全球緊張局勢升高。

另有傳言稱，巴巴萬加曾表示，大陸將接管台灣，以及俄羅斯與美國之間將出現直接對抗，這可能與她另一項預言有關，那就是第三次全球金融危機，或至少是 2026年的重大經濟衰退，可能包括股市崩盤、高通膨，或貨幣體系崩潰。

此外，巴巴萬加認為，人類與外星智慧生命的首次接觸將發生在2026年11月；她相信，一艘巨大的太空船將進入地球大氣層，這似乎也暗示，人類可能會在地球上與某個未知文明取得聯繫。

