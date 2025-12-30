盲眼龍婆2026預言「中台關係曝光」 爆發第三次世界大戰？外星生物降臨

保加利亞知名盲眼靈媒「龍婆」，針對 2026年所做的最新預言內容近日曝光。（翻攝X@MOHAMMA47949502）

曾精準預言黛安娜王妃逝世以及911恐攻的保加利亞盲眼靈媒「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），在她的寓言中，對即將到來的2026年發出了令人不寒而慄的警告。根據其追隨者整理的預言，2026年恐將成為人類歷史的轉捩點，不僅可能爆發影響全人類的第三次世界大戰，預言中更赫然出現「中國將接管台灣」以及美俄直接衝突的駭人預測。

第三次大戰與台海危機：2026年是和平終點？

根據英國《鏡報》報導，盲眼龍婆生前預見2026年全球將陷入混亂。最令人關注的，莫過於大規模戰爭的爆發，這場衝突據信將涉及全球主要強權，並跨越洲際擴散。報導指出，龍婆的預言暗示了中國將接管台灣，進而引發俄羅斯與美國之間的直接對抗。這場衝突可能伴隨全球第三次金融海嘯，市場崩潰、通膨飆升，各國貨幣恐將陷入瓦解邊緣。

地外文明首度接觸：人類將不再孤單？

除了戰爭威脅，龍婆還給出了一個科幻般的預測：人類將在2026年11月迎來與「外星智慧生命」的首次接觸。她預見一艘巨大的太空船將進入地球大氣層，人類將收到來自未知文明的訊息。這究竟是和平的交流，還是另一場災難的開始？

氣候浩劫席捲全球：八成地表受極端天災衝擊？

在自然災害方面，龍婆預言2026年將出現毀滅性的連鎖反應。強烈的地震與火山爆發將接踵而至，伴隨著極端惡劣的天氣，預計全球8%的地表將受到嚴重衝擊。儘管具體地點尚未明確，但海嘯與龍捲風的威脅已讓不少預言信徒感到不安。

普丁政權面臨終結：俄羅斯將迎來新救世主？

針對陷入烏俄戰爭泥淖的俄羅斯，龍婆預言2026年將出現一位「新領導人」。這位被稱為「大師」的神祕人物將崛起並主導全球政治，這也引發了外界對普丁（Vladimir Putin）政權是否會倒台、以及烏克蘭局勢將如何演變的強烈質疑。

AI人工智慧徹底主宰：人類獨立性將蕩然無存？

在科技層面，龍婆看見AI（人工智慧）將在2026年徹底改變人類文明。AI不僅將重塑所有產業，還會深入每個人的日常生活。這也引發了預言解讀者的擔憂：當「會思考的機器」支配一切，人類還能保有多少獨立性與自由？

