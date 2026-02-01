一直來！中國派7機艦出海擾台 1架次逾越海峽中線

即時中心／温芸萱報導

國防部今（1）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（31）日上午6時至今日上午6時，共偵獲1架次軍機擾台，其中1架次逾越中線進入東部空域；另有中國軍艦6艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲1架次主戰機及直升機出海擾台；其中1架次逾越海峽中線，進入北部空域。

同時國軍還偵獲中國軍艦6艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

