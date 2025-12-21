直冒冷汗！ 乩童赤腳登「6樓高釘梯」 廟方：時隔逾70年

高雄大社區青雲宮於21日舉行登梯閱奏法會，時隔70餘年再度舉行登刀梯與釘梯儀式，吸引上千名信眾前來觀禮。（圖／TVBS）

高雄大社區青雲宮，21號舉行法會，其中最受矚目的就是登刀梯與釘梯儀式，乩童為了通過神農大帝考驗，得先赤腳爬上6層樓高的釘梯，現場圍觀的信眾突破千人，也因此更考驗乩童的專注力與體力。

在高雄大社區青雲宮舉行的法會中，道士小心翼翼地登上由刀子組成的刀梯，一步一步往上攀爬，台下信眾看得直冒冷汗。除了刀梯外，乩童更要挑戰踩在釘子上的釘梯，赤腳一層層登上最高點，信眾們全神貫注地觀看這驚險的儀式。

除了刀梯外，乩童更要挑戰踩在釘子上的釘梯，赤腳一層層登上最高點。（圖／TVBS）

有信眾表示會替乩童感到緊張，看的人一定會緊張。另一位從小在廟邊長大的信眾認為這很有趣，因為沒有看過這樣的儀式，所以特別想來觀看。

大社青雲宮副董事長李志雄表示，廟方已經70多年沒有舉行過爬釘梯儀式，這次活動現場約有上千人前來觀看。民俗專家張饌鰆解釋，這是一項非常具有挑戰性的考驗，需要測試乩童的體能以及爬行過程中的穩定性，這些都是乩童必須接受的挑戰。

廟方特別強調，整個儀式過程都有完善的安全措施。（圖／TVBS）

廟方特別強調，整個儀式過程都有完善的安全措施，並且嚴禁信眾靠近。乩身與道士在攀爬時，不只需要手腳並用，還必須運用六成上半身的力量來減輕腳底板的負擔。即使現場有上千人圍觀，乩童仍需保持高度專注，展現足夠的體力與毅力，才能安全順利地完成登頂儀式。

＊民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場＊

