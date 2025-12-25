直升機墜毀非洲最高峰！5人罹難身亡 2捷克遊客魂斷他鄉

坦尚尼亞吉力馬札羅山地區，昨發生直升機墜毀意外。（示意圖／Pexels）

根據《路透社》報導，坦尚尼亞吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）地區於當地時間25日驚傳直升機墜毀事件，造成5人不幸罹難。該起事故由當地民航管理單位對外證實，目前相關單位正展開調查，以釐清事故原因。

報導指出，事發地點為坦尚尼亞著名的旅遊景點吉力馬札羅山周邊，是非洲最高峰，吸引大批國際登山客與遊客造訪。然而這起墜機事件，為當地旅遊旺季投下陰影。

坦尚尼亞民航當局表示，事故發生後，搜救人員立即前往現場展開救援，但最終仍確認機上5人全數罹難。坦尚尼亞國家公園管理局在聲明中表示，罹難者包括一名導遊和一名醫生（皆為坦尚尼亞籍）、一名辛巴威籍飛行員，以及兩名來自捷克的觀光客。

吉力馬札羅山是非洲最高峰，海拔近6000公尺。當地媒體指出，墜機地點介於海拔4670至4700公尺之間。由於吉力馬札羅山地區地形多變、氣候條件不穩，直升機在此區域飛行風險較高。此次事故引發當局對當地航空安全標準與操作程序的進一步檢討。

