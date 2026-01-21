即時中心／徐子為報導



日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上有1名駕駛、2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）目前仍下落不明。今天上午當地警消重啟搜救活動，但由於墜機點位於阿蘇火山中岳火山口內，那裡「從未有人涉足過」，再加上火山氣體濃度高，須佩戴防毒面具，搜救人員坦言這次救援行動「連能不能下去都還不確定」。





當地消防本部表示，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，於當地時間昨日上午10時50分（台灣時間9時50分）起飛，原計畫進行約10分鐘的阿蘇火山觀光飛行。園方表示，該機昨由同一駕駛完成兩趟飛行，這趟是第三趟，主要飛行區域涵蓋草千里及中岳火山口。



綜合當地媒體報導，今上午由警察、消防及氣象廳組成約50人的搜救團隊，開始確認前往墜機地點的徒步路線及火山口周邊的氣體濃度。不過，據了解，從今早開始，現場便飄雪，且濃霧瀰漫，加大搜救行動難度，現在完全無法看見火山口內的機體殘骸。



當地媒體《熊本日日新聞》報導，熊本縣21日清晨受強烈寒氣影響降溫，截止21日上午8時最低氣溫達攝氏零下4.2度。另外，日本運輸安全委員會已派出2名事故調查官前往現場。



阿蘇中岳是1座海拔1506公尺的活火山，消防部門表示，今上午現場的火山噴發氣體濃度為5ppm，須配戴防毒面具。阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彦坦言：「從來沒有人下去火山口壁內部過，不知道那裡的環境究竟如何……連能不能下去都還不確定，難度非常高。」



目前搜救隊已分成2路救援路線；由於霧氣於今日下午開始散去，救援單位決定先採放飛無人機等方式，找尋失蹤的2名台籍旅客及直升機駕駛。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／直升機墜毀點在阿蘇火山口內「未有人涉足過」 熊本警消戴防毒面具重啟搜索

更多民視新聞報導

陳佩琪認偷看柯文哲電腦洩個資！四叉貓諷「這事」：只能當第三夫人

代理新竹市長任內要女公務員「連上廁所都要跟」？邱臣遠回應了

連民眾落難也收割！國人困阿拉伯獲救「藍營急攬功」 鍾佳濱怒開嗆

