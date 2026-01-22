直升機墜火山口60公尺處 救援面臨「四重挑戰」

日本熊本阿蘇火山發生觀光直升機墜毀。（圖／阿蘇火山即時影像）





日本熊本阿蘇火山發生觀光直升機墜毀。由於機體殘骸位置位在火山口邊緣下方大約60公尺處，專家表示，這個地點搜救隊要以繩索垂降，難度高，加上火山氣體、噴發危險性等威脅，都大大增加救援難度。

阿蘇火山直升機墜毀意外，機上3人包含兩名台灣觀光客，至今生死未卜，日本國土交通省已經認定，這是一起航空事故，機體殘骸位於火山口邊緣，下方60至70公尺的斜坡上，由於火山氣體濃度高且地面脆弱，人員難以接近，搜救工作陷入巨大挑戰。

火山航拍專家：「氣體溫度和噴發風險就是現場的三大挑戰，再加上地形上斜坡易崩塌，所以我認為這是四大挑戰，在這種情況下要搜救，還要防止可能的二次災害，十分困難。」

有多年火山航拍經驗的專家，就直言火山氣體、高溫、爆發危險性以及火山斜坡易崩塌，成為救援四大考驗，加上當地因寒流天氣，形成低雲都會導致整個視線惡化，增加搜救難度。

至於直升機飛行員，負責營運的匠航空公司代表也召開記者會表示，操控直升機的飛行員經驗豐富，平時操作謹慎相當重視安全，並沒有魯莽飛行的紀錄，且健康檢查也無異狀，對於這起意外，日本運輸安全委員會已派遣2名航空事故調查官前往現場，要針對事故原因展開調查。

