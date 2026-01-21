直升機墜落阿蘇火山！2台灣人下落不明 家屬急赴熊本了解情況

日本熊本縣阿蘇火山昨(20)日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣旅客和1名日籍飛行員都下落不明。 圖：翻攝自阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里 YT頻道

[Newtalk新聞] 日本熊本縣阿蘇火山昨(20)日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣旅客和1名日籍飛行員都下落不明。熊本台灣同鄉會副會長賴建豪在Threads發文表示，已聯繫上失蹤者家屬，目前正趕往熊本途中，後續將與福岡辦事處共同協助家屬了解事故狀況。

熊本台灣同鄉會副會長賴建豪，昨日在Threads發文表示，失蹤者親友需要當地協助，會盡量幫忙。今日他再度更新消息指出，感謝台灣朋友一起推播這則訊息，失蹤者的家屬已經跟他還有福岡辦事處聯繫上了，家屬正在往熊本的路上，「我們會跟福岡辦事處一起協助家屬了解狀況，謝謝大家」。

對於這起意外，賴建豪感嘆，住在熊本十年來，這已經是第3次遇到台灣人在熊本山區發生意外事件，內心格外沉重，也誠心希望此次能平安度過。人飢己飢，人溺己溺。熊本的日本人全力在現場搜救，「我們沒有裝備無法上山，後勤待機。希望會有好消息」。

