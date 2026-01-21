直升機墜阿蘇火山口 2台人生死未卜1／日阿蘇觀光直升機2台人仍失聯 警消重啟搜救

阿蘇中岳火山口附近發現機體殘骸。（熊本縣警提供）

日本熊本縣一架載有2名台灣遊客的觀光直升機，昨天(1/20)發生墜機事故，警消隨後在阿蘇中岳火山口附近發現機體殘骸，機上乘客和駕駛一共3人目前仍然失聯。昨天入夜後，搜救行動因濃霧影響、能見度低，先行暫停，今天(1/21)上午搜救行動將持續進行，熊本縣知事木村敬也承諾將竭盡全力搜救。

一架載有2名台灣觀光客，和1名日本籍機師的觀光直升機，20日上午在日本九州，熊本縣的阿蘇火山口附近失聯。警方隨後在阿蘇中岳第一火山口旁，發現直升機殘骸。搜救行動在20日傍晚，因事發地點濃霧影響能見度低，而先行暫停。警方和消防人員21日上午重新展開搜救。

搜索隊自今天清晨，已前往事故現場展開行動，誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將繼續與相關單位密切合作，盡全力搜救及提供協助。熊本縣知事木村敬：「對這起事故表達深感痛心，承諾將竭盡全力搜救。」

回顧這起事故，這段航線固定往返「草千里」與「阿蘇中岳火山口」，單趟10分鐘的航程，從阿蘇卡德利動物樂園起飛後卻遲遲沒有返航。其中一名乘客的手機，偵測到撞擊發出通知自動向消防單位報案，警消也隨即投入搜索行動。

前日本陸上自衛隊陸將山口昇：「事發當天有颳強風的可能性，山岳地帶氣流上升下降的話雲很容易形成，在這樣的狀態下不小心開入雲層中，就有那樣撞上山的危險性。」機上3人分別是64歲駕駛，以及來自台灣的41歲男性，36歲女性。在搜救工作持續進行的同時，事故原因究竟是受氣候環境，或是其他因素影響有待進一步調查釐清。

