直升機墜阿蘇火山！2台人失聯 專家揭原因

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機昨（20）日上午起飛後不久失去聯繫，機上共有1名日籍飛行員及2名台灣籍遊客，目前3人下落不明，有專家分析，雖然直升機機師有超過40年的飛行經驗，但直升機本身結構，加上當地的環境條件，如果稍有不慎就會鑄下大錯。

疑似失事直升機的最後蹤影。（圖／翻攝阿蘇火山博物館即時影像）

綜合日媒報導，日本消防單位於上午11時04分接獲乘客手機的「強烈撞擊」自動通報，但回撥未果。直升機營運單位「阿蘇卡德利動物樂園」隨後於11時50分通報，指出一架執行觀光飛行的直升機逾時未返航，隨即出動多架直升機展開搜救。

經過約5小時搜索，熊本縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的陡峭斜坡，發現疑似墜落機體，確認為失聯直升機。由於現場地形險峻，加上火山口白煙及濃霧影響，搜救人員難以接近，行動已因入夜暫停，目前機上64歲機師及41歲男性、36歲女性仍下落不明。

據《每日新聞》報導，儘管執飛的機師擁有超過40年的飛行經驗，不過前日本運安會航空事故調查官楠原利行指出，他所駕駛的羅賓遜R44型（Robinson R44）機體結構不夠堅固，加上經過火山口附近氣流混亂，容易遇到不穩定的氣流，只要一時疏忽就可能導致直升機墜毀。

