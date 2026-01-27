直升機墜阿蘇火山「2台人失聯1週」！警消坦言相當棘手：恐耗數月

國際中心／李紹宏報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，至今（27日）屆滿一週。機上搭載的2名台灣遊客（36歲女性、41歲男性）與一名64歲日籍駕駛目前仍受困於中岳第一火山口內，生死未卜。儘管搜救行動持續進行，但極端的地質環境與火山威脅，讓當地警消坦言遭遇前所未有的棘手挑戰，搜救進度陷入停滯。

日本熊本縣阿蘇火山發生直升機墜毀事故，2名台灣人仍未尋獲。（圖／讀者提供）

火山壁80度高溫、高濃度氣體 搜救難度高

綜合日媒《熊本日新聞》等報導，墜機地點坡度陡峭，地表被原來的火山灰與沙土覆蓋，導致無法使用繩索下攀，亦難以架設設備救援。另外，現場火山氣體濃度極高，且火山壁溫度人員高達攝氏80度，加上不穩定的天氣狀況，讓搜救人員幾乎束手無策。阿蘇消防局副站長岩永隆綱曾直言，雖然掌握了墜機位置，但卻缺乏可用救援方法，甚至有警消推估，光是搜救演練就需要幾個月。

廣告 廣告

針對此案，熊本縣知事木村敬也表達痛心，特別提及2名受困者是來熊本觀光的台灣遊客，期盼能早日尋獲。

此外，搜救隊昨天也趁天氣晴朗時，派出20名人員並動用無人機進行現場排查，希望能找到突破口。目前由阿蘇市、政府警察和消防組成的委員會仍持續對火山口實施防控。

火山口觀光區封閉 阿蘇遊客量驟降三成

通報指出，此意外也衝擊了當地產業，阿蘇火山災害預防委員會加強，自21日起封鎖火山口觀光區，直至搜出所有失蹤者；目前遊客數量已下降約三。作為出發點的阿蘇山巴士總站負責人竹原明表示，且由於搜救工作仍無期限，當地業者十分擔心關閉時間若持續拉長，恐影響生計。

更多三立新聞網報導

2孩看IMAX電影吵翻、踹椅！美麗華「霸氣1舉」讚爆：活該你賺錢

冬天要結束？鄭明典用圖揭「1經典跡象」：春季快來了

車銀優涉逃稅200億！品牌火速下架廣告切割 恐面臨天價違約金

自我斬首？共軍動盪恐「重創攻台實力」 吳峻鋕：習近平關心這件事

