直升機墜阿蘇火山 2台人生死未卜！營運商「匠航空」說話了

國際中心／李紹宏報導

20日上午11時左右，日本熊本縣阿蘇市「卡德利動物樂園」一架觀光直升機在起飛不久後失聯，未依預定時程返航。大約5小時後，搜救人員在發現阿蘇中岳第一火山口內發現墜毀機身，機身受損嚴重。目前機上3人的安危仍不明，搜救行動持續進行中。對此，營運商「匠航空」代表人森岡匠強調，機體曾檢查皆無問題，現在最希望的是盡快確認人員是否無恙。

觀光直升機營運商「日本匠航空」。（圖／翻攝自匠航空官網）

根據日媒《讀賣新聞》報導，初步調查，失事直升機上載有一名64歲的日籍駕駛員，以及兩名來自台灣的旅客（41歲男性與36歲女性）。當地警察與消防部門於今（21）日上午7時出動約50人展開搜救任務，首要派遣先遣隊探測火山口附近的火山氣體濃度，必須在確保環境安全的前提下，搜救隊才能接近墜機現場。

針對這起突發事故，營運商「匠航空」代表森岡匠對外發表回應。他強調，該架直升機的維護狀況良好，本月13日才剛完成定期檢查，且在20日當天起飛前的例行安全檢查中，也確認機體一切正常。森岡匠表示，現階段公司全體只能靜候消息，並祈禱機上人員能平安獲救。

日本熊本縣阿蘇火山發生一起觀光直升機墜毀意外，2台灣人和1機師仍未尋獲。（圖／讀者提供）

關於駕駛員的資歷，匠航空指出，該名駕駛員加入公司已有3年時間，且具備長達36年的豐富飛行經驗。在飛機性能與駕駛經驗均無顯著問題的情況下，事故發生的確切原因，仍有待後續進一步調查與釐清。

