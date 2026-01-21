直升機掉火山口內 濃霧、毒氣、土石易崩阻搜救

現場濃霧還下雪，火山氣體濃度還飆高，增加了搜救的困難。（圖／翻攝自阿蘇火山即時影像）





2名台灣旅客搭乘直升機，在日本熊本阿蘇火山失聯，時間已經進入第2天，包含日籍機師在內共3人，至今仍生死未卜。本案受到日本政府高度重視，派遣2名調查官及數名氣象廳人員協助搜索。但50名警消來到位於山頂的指揮中心，明明距離火山口才2公里，搜救隊卻難以前進，因為現場濃霧還下雪，火山氣體濃度還飆高，而且機體掉落的地方土石容易崩塌，搜救隊無法靠近，將等明天評估之後再決定搜救情況。

阿蘇火山觀光區的鏡頭君疑似捕捉到墜毀瞬間，只見一架直升機呈現拋物線墜落在火山口附近，機身還冒著黑煙，整個過程只有10秒。警方也公布現場畫面，只見火山口陡峭斜面上，機門噴飛、機身嚴重破損，直升機殘骸散落一地。

廣告 廣告

日本記者：「記者在阿蘇山上的搜查總部前，直升機墜落的火山口在那個方向，但因濃霧什麼都看不到。」

日本警察、消防一行共50人，21日清晨準備再度到火山口，搜尋失蹤的台灣遊客，無奈下雪加上濃霧，困難重重。

日本記者：「搜查部隊兵分兩路前進，但因火山口周邊火山氣體濃度增加，又是峭壁，危險性相當高。」

即便帶了防毒面具也不能安心，因為當地搜救隊從來沒有垂降到火山口救人過，因此相關行動十分冒險，只能等待放晴透過無人機搜索。整起案件日本政府高度重視，運輸安委會已派2名調查官到現場協助調查。

前陸上自衛隊陸將山口昇：「等壓線密集可能出現強風，有進入雲層並撞山的風險。」

前自衛隊軍官分析，緊密的等壓線代表山區風勢強勁，若在強風警訊下還決定載客起飛，是否有「業務過失」的嫌疑？目前氣象廳專家也加入搜救小組，即時分析天氣狀況。

日本國交省證實，失事的直升機11點左右，也就是起飛後8分鐘發出遇難信號（ELT），但還無法確定是因撞擊自動發出，還是機師早發現不對勁，自己手動發出，種種疑點還有待釐清。

更多東森新聞報導

2台人生死未卜！阿蘇直升機掉在火口內 「白牆」增救援困難

發現機體殘骸！阿蘇山直升機失聯 2台人仍下落不明

最後訊號消失火山口！阿蘇山直升機失聯 航行軌跡曝

