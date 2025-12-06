直升機水域滲透跳傘 多機型磨練戰技
記者孫建屏／專題報導
在晨曦微亮的大鵬灣上空，陸航直升機低飛身影掠過海面，特戰官兵依序躍出機艙，傘花在天空綻放，隨即落入海面。這一幕宛如電影的場景，是近年來陸軍空訓中心最新開辦的直升機水域滲透跳傘訓練實況，期強化特戰部隊在水域作戰的靈活性與實戰能力，讓官兵能在未來防衛作戰中，快速達成空降滲透的行動目標。
模擬戰況 考驗臨場應變
直升機水域滲透跳傘訓練期間，參訓學員不僅要接受地面基本傘訓的複訓，還必須挑戰更高難度的長距離水域游泳、傘具覆蓋與解脫技巧、直升機引張帶跳傘動作及多機型跳傘任務等課程。
7次的跳傘訓練中，學員首先以空軍C-130H運輸機實施，熟悉跳傘基礎戰技，隨後再分別搭乘陸航CH-47SD運輸直升機與UH-60M通用直升機等不同機型，運用MC-1B傘具進行徒手與武裝跳傘，精實操傘動作和技巧，空降地點則在潮州空降場、大鵬灣不同場域，進行陸域與水域的實際演練。
在陸域跳傘部分，直升機升至2000呎高度後，由學員自後艙門躍出，MC-1B傘具隨引張帶拉開傘花，人員著陸後完成集結，展現出精準的操傘技巧與團隊默契。今年進一步模擬戰場景況，將CH-47SD運輸直升機直接降落在空降場，讓學員迅速登機、跳傘，考驗學員臨場應變能力。
岸際滲透 挑戰心理素質
水域跳傘則更具挑戰性，通常在清晨展開，學員搭乘2架UH-60M通用直升機，首先以低空飛行，模擬迴避敵方雷達偵測，待飛抵大鵬灣海域後，坐在機艙兩側、雙腳懸空的學員自行跳出機門；落水瞬間，學員必須迅速脫離傘具，在海面泅渡200至400公尺，抵達待命的兩棲營橡皮艇，並在完成集結後，立即展開岸際滲透，模擬真實戰場的行動目標。
相關訓練不僅考驗官兵的體能與技巧，更挑戰心理素質。從空中躍下的瞬間，到在海面上奮力游向集結點，任何失誤都可能影響整體行動，因此，學員必須在壓力下保持冷靜，在複雜環境中恪遵紀律，才能發揮專業職能，確保任務達成。
