直升機相撞墜毀！美國紐澤西飛航事故釀1死1重傷

美國紐澤西州（New Jersey）哈蒙頓機場（Hammonton Airport）附近驚傳重大飛安事故。（示意圖／Pexels）





美國紐澤西州（New Jersey）哈蒙頓機場（Hammonton Airport）附近驚傳重大飛安事故。兩架直升機於空中發生碰撞後雙雙墜毀，其中一架墜落後起火燃燒。這起事故造成機上駕駛1人死亡、1人重傷。初步調查顯示，兩機當時正進行編隊飛行，疑因距離過近導致意外發生。

根據現場曝光畫面，遠方鏡頭捕捉到其中一架直升機在碰撞後失去控制，於空中高速旋轉後重摔墜地。隨後的無人機空拍畫面顯示現場滿目瘡痍：一架紅色直升機機頭全毀，殘骸四散；另一架白色直升機的前半部則慘遭烈火吞噬，燒得只剩焦黑骨架。

目擊民眾回憶起事發當下的驚險瞬間，仍心有餘悸。一名目擊者表示：「當時我心裡想著『天啊，希望他們只是飛得太近，千萬不要發生碰撞』，沒想到念頭才剛閃過，下一秒撞擊就真的發生了。」

哈蒙頓警察局長弗里爾（Kevin Friel）指出，據報當時兩架飛行器正在執行編隊飛行（formation flying），彼此距離相當接近，研判這極可能是導致碰撞的主因。

目前警方已展開深入調查，將重點鎖定在駕駛間的通訊狀況及飛行能見度，並將釐清是否因近期惡劣天候導致視線不良，進而釀成這起悲劇。

