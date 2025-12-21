直升機空降士兵！ 美國公布「攔截油輪」畫面 疑港船遭扣押

美方再度扣押了一艘和委內瑞拉相關的運油輪。（資料圖／達志影像美聯社）

美國國土安全部公布最新畫面，證實美方再度扣押了一艘和委內瑞拉的運油輪。這是美國在最近10天內，第二次攔截委內瑞拉油輪，而且這次攔截的，疑似還是一艘香港公司在巴拿馬註冊，準備運油到中國大陸的船隻。不過針對相關報導，大陸至今沒有給出回應。

影片中清楚可見美軍直升機在油輪上方盤旋，隨後士兵沿繩索垂降至甲板進行攔截行動。CNN資深白宮記者Kevin Liptak表示，這艘被扣押的油輪發生在委內瑞拉海岸的國際水域。據了解，這艘油輪登記在香港世紀海運公司名下，曾在委內瑞拉何塞港裝載約200萬桶原油後，持續朝亞洲航行，疑似準備運油到中國大陸。Kevin Liptak進一步說明，幾天前川普總統在Truth Social上宣布，他正在實施全面封鎖，針對運載委內瑞拉能源的受制裁油輪，但有趣的是，這艘船目前並未受到美國制裁。

美國國土安全部長諾姆在發文中強調，美方將持續追查非法轉運和用來資助區域毒品恐怖主義的受制裁石油。與此同時，美國也正加強在加勒比海的軍事存在，近期有民眾在波多黎各機場目擊到美國空軍的C-17全球霸王III運輸機。川普政府更向當地派遣了數千名士兵，並出動航空母艦、戰艦與戰機，對涉嫌運毒的船隻發動打擊。

面對美方升高軍事與經濟壓力，委內瑞拉總統馬杜洛仍試圖淡化衝突。他在最近的演講中用英文祝賀美國民眾耶誕快樂，並呼籲人們拒絕戰爭與政權更迭政策。此外，古巴總統也公開譴責美國對委內瑞拉油輪的封鎖是「危險的戰爭行為」，直言這對古巴盟友構成嚴重威脅。對於這起扣押事件，中國大陸方面至今尚未給出任何回應。

