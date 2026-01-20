直升機載「2台人」遊阿蘇火山失聯！觀光署：尚無通報

日本熊本縣阿蘇火山於20日發生一起觀光直升機失聯事件。據悉，這架直升機從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上包括兩名台灣乘客（1男1女）及一名飛行員。對此，稍早交通部觀光署對於該事件也做出回應了！

直升機載「2台人」遊日本阿蘇火山失聯。（資料示意照／翻攝自觀光署粉專）

交通部觀光署表示，目前尚未接獲任何旅行社通報相關事故的信息，並已聯繫台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，確認沒有旅行社涉及此事件。目前，當地警方與消防單位已在中岳火口附近展開全力搜尋行動，期望能早日找到失聯的直升機及其乘員。觀光署將持續關注此事件的進展，並呼籲相關旅行社及民眾提供任何可能的線索。

