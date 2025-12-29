直呼北檢認證不雅照非深偽「令人訝異」 曹興誠曝盲點：我40年前就戒菸了

媒體人謝寒冰日前指控，大罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠與中國女子過從甚密並公開不雅照，曹興誠對此提告散布不實影像、違反選罷法等罪，北檢今（29）日指出影像1張無法辨識，其餘未發現深偽，予以不起訴處分。對此，曹興誠在臉書發文直言，對於謝寒冰獲得不起訴處分，他深覺遺憾，「台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」

曹興誠表示，謝寒冰公布的照片有些真實、有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示他赤身露體吸著煙的照片。他長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

曹興誠指出，謝寒冰公布照片中的中國女子，他確實認識，時約2015年，該女子當時在廣州做一些文物小生意，因為曹是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與曹接近，雙方交往一陣子，後因理念不合而分手。

曹興誠強調，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊曹興誠的聲譽和大罷免。其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。

曹興誠提到，謝寒冰指責他有婚外情，不過2015年它還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民、也非台灣公務人員，他有無婚外情干謝寒冰何事？又新加坡是文明社會，尊重性自主權，婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯《防止騷擾法》與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興城續指，普林斯頓大學教授余英時曾指出，「毛澤東在1949年所建立的政權，徹頭徹尾是一個現代化的地痞流氓政權」。毛澤東在1927年也曾說 : 「流氓地痞不僅是革命的先鋒，而且是革命的英雄。」中共國安局和謝寒冰，侵犯他人隱私，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合「流氓地痞」的定義，他將持續追訴，以懲不法。

曹興城怒批，這個事件中最惡劣的是國民黨立委徐巧芯。徐看到新聞後，第一時間跳出來說他是「下半身通匪」，一句話把所有中國婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭。「若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。」

