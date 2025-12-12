一直嗆咳、沙啞竟是肺癌！醫揭胃食道逆流藏致命警訊

錢政弘醫師近日在臉書分享一起臨床案例，引起醫界關注。一位60多歲男性患者因胃酸逆流、喉嚨灼熱感及吃東西容易嗆到等症狀就醫。患者原本就有胃食道逆流病史，起初醫師透過胃鏡檢查並給予藥物治療食道炎與幽門桿菌感染。

兩週後，患者的逆流症狀雖有明顯改善，但仍偶爾會出現嗆咳情況。錢政弘醫師察覺異常，建議患者前往耳鼻喉科進行進一步檢查。不料再過兩週，患者症狀急遽惡化，不僅聲音變得沙啞，還感覺脖子緊繃不適。

耳鼻喉科醫師檢查發現患者左側聲帶麻痺，推測可能是喉返神經受到壓迫所致。經轉診至胸腔科進行詳細檢查，最終確診為肺癌第三期，且已合併頸部淋巴結轉移。患者先前出現的嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃等症狀，正是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所造成。

東元綜合醫院呼吸胸腔科謝宗鑫醫師指出，約有二至三成的肺癌患者會出現非典型或罕見症狀。這些症狀包括聲音沙啞、吞嚥困難、肩膀疼痛、體重減輕、發燒、頭暈、高血壓、高血糖和反覆血栓等。即使患者沒有長期咳嗽、胸悶或胸痛等典型肺癌症狀，也不能排除罹患肺癌的可能性。

錢政弘醫師特別提醒，民眾若發現胃食道逆流治療後症狀未見改善，或同時出現吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞等非典型症狀，應儘快進行跨科別的詳細檢查。早期發現、早期治療，才能避免錯失黃金治療期。

肺癌早期症狀往往不明顯，定期健康檢查至關重要。目前常見的肺癌篩檢方式包括胸部X光檢查及低劑量電腦斷層掃描。低劑量電腦斷層掃描能夠偵測到較小的肺部病變，對於早期肺癌的發現具有重要意義。醫師建議高風險族群應定期接受相關檢查，及早揪出病灶，有效降低肺癌死亡率。

