一直失眠、半夜易醒？醫曝「床單顏色」恐是真兇 這3種最破壞睡眠

說到睡眠問題，床單顏色是一個被嚴重低估的影響因素！但多數人並不知情，直到長期失眠影響身心健康才發現原來床單顏色是罪魁禍首。陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享6種床單顏色對睡眠的驚人影響！

1、紅色床單-睡眠殺手

紅色床單是最危險的睡眠破壞者！當你躺在紅色床單上時，大腦會持續接收刺激訊號，就像一個永不停歇的警報器，讓神經系統無法放鬆。如果你經常使用紅色床單，換掉它就是改善睡眠品質的第一步。

2、黃色床單-隱藏的興奮劑

黃色床單看似溫暖舒適，實際上是睡眠的隱形殺手！統計顯示，溫暖色調如紅色、橙色和黃色更具刺激性，會讓你保持清醒和警覺，使用黃色床單的人入睡時間平均延長45分鐘；令人震驚的是，黃色會刺激大腦分泌更多腎上腺素，就像在睡前喝了一杯濃咖啡。

3、藍色床單-天然助眠神器

藍色床單是大自然賜予的睡眠聖品！當藍色映入眼簾時，大腦會自動分泌褪黑激素，就像服用天然安眠藥一樣神奇，讓身心快速進入休息模式。

最令人振奮的是，藍色和綠色等顏色與平靜和放鬆相關，使用藍色床單的人不只入睡速度快30%，睡眠深度也顯著提升！海泡沫綠或天空藍能創造寧靜、促進睡眠的環境，讓原本失眠的人重獲一夜好眠。

4、白色床單 - 純淨的兩面刃

白色床單是最兩極化的選擇！對某些人來說是純淨天堂，對另一些人卻是失眠地獄！白色會反射所有光線，在月光或街燈照射下變得格外刺眼，就像睡在聚光燈下一樣難受！

明亮的床單可能比淺色或柔和的床單更具視覺刺激性，特別是對光線敏感的人群。但另一方面，白色床單的心理純淨感可以幫助某些人放鬆心情，關鍵在於臥室的遮光效果是否完善！

5、黑色床單 - 沉重的睡眠負擔

黑色床單雖然看起來神秘優雅，但對睡眠品質的影響令人意外！黑色會吸收熱量，讓床鋪溫度升高2-3度，造成夜間盗汗和翻身頻繁！更嚴重的是，黑色和棕色等深色可能會妨礙放鬆和睡眠品質，在心理層面產生沉重壓抑感。許多使用黑色床單的人報告出現噩夢增加、情緒低落等問題。

6、綠色床單 - 自然界的安眠良方

綠色床單是僅次於藍色的睡眠神器！綠色代表大自然的寧靜，能有效降低心率和血壓，讓緊張的神經系統瞬間放鬆，就像躺在森林中一樣舒適！

綠色等顏色與平靜和放鬆相關，研究發現使用綠色床單的人壓力激素水平明顯下降，睡眠品質改善達60%以上！綠色床單特別適合工作壓力大、精神緊張的現代人使用。更神奇的是，綠色還能緩解眼部疲勞，讓長時間使用電子產品的人獲得更好的視覺休息。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

