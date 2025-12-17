直奔新千歲竟變火球！北海道機場巴士高速公路起火 41人驚險全數逃生

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本北海道一輛前往新千歲機場的接駁巴士，今（17）日上午約11時40分行經道央高速公路、千歲惠庭交流道附近時，車輛突然起火，瞬間陷入火勢。當時車上共有41人，包括40名乘客及1名司機，所幸駕駛即時應變，所有人順利疏散，無人受傷。

日本北海道往新千歲機場的接駁巴士，今（17）日上午突然起火。（示意圖／unsplash）

目擊者指出，巴士後方突然竄出火焰並伴隨大量濃煙，司機立刻將車輛停靠路肩，並大聲指示乘客迅速下車撤離，同時協助乘客取回行李。隨後，乘客改搭後方回送的巴士，繼續前往新千歲機場。

根據《北海道放送》報導，消防單位獲報後出動至少18輛消防車前往灌救。受事故影響，道央高速公路千歲交流道至惠庭交流道，以及道東高速公路千歲東交流道至千歲惠庭系統交流道，雙向路段一度實施全面封閉。

有乘客回憶，當時正在看窗外風景，突然聞到濃烈燒焦味，接著司機高喊「大家快走」，眾人立刻下車避難，「我們剛離開沒多久，整輛巴士就燒起來了。」另一名乘客則表示，雖然仍心有餘悸，但慶幸消防人員迅速趕抵，未釀成更大災害。目前警方與消防單位已著手調查，詳細起火原因仍有待釐清。

