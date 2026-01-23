一直想吃恐是身體缺水 別被大腦騙了！醫：想吃甜食不是餓

當身體水分不足時，大腦有時會把口渴誤判成需要能量，導致民眾以為自己餓了，實際上身體真正需要的是水分。家醫科醫師陳欣湄提醒，若出現尿液變深、便祕等五項徵兆，代表水喝太少了。

當大腦處理渴的訊號時，也可能影響控制覓食的迴路，這時民眾開始找食物，但身體真正想要的其實是水。 （示意圖／Pixabay）

陳欣湄在粉專發文解釋，大腦裡負責飢餓與口渴的調控區域非常接近，這種生理機制容易造成混淆。她引述中研院動物模型研究指出，科學家在果蠅大腦發現一種名為「leucokinin」的神經傳導物質，既參與渴的訊號傳遞，也會影響覓食行為。當大腦處理渴的訊號時，也可能影響控制覓食的迴路，這時民眾開始找食物，但身體真正想要的其實是水。

針對如何分辨真餓還是假性飢餓，陳欣湄提供一個實用方法：當突然覺得餓時，先喝水二百五十至三百毫升，等待十至十五分鐘後再問自己還餓不餓。她表示，不少人會發現那種一定要吃點什麼的感覺會慢慢淡掉。陳欣湄直言，真的餓會想吃正餐，假性飢餓多半只想吃甜的、重口味、冰飲或零食。

陳欣湄列出五大警訊，若民眾最近常出現可能就是水喝太少：尿液顏色偏深黃、味道重，理想是淡淡的稻草黃；嘴唇乾、容易嘴破、皮膚乾；便祕、腸胃蠕動慢；容易疲倦、頭痛、注意力差；明明不算很餓卻一直想找東西吃。

明明不餓卻一直想找東西吃，小心這可能不是真的餓而是身體缺水。 （示意圖／Pixabay）

關於每天該喝多少水，陳欣湄建議可用體重乘以三十至三十五毫升估算，以五十公斤成人為例，一天約需一千五百至一千八百毫升，且要分散喝而非一次灌完。針對喝水困難的民眾，她建議不必靠意志力，只要掌握分散補水原則：起床先喝三百毫升常溫水；上午、下午各抓兩至三次看到水就喝幾口；餐前三十分鐘補充兩百至三百毫升。

陳欣湄強調，千萬不要等口乾才喝水，因為口乾通常已經是輕微缺水了。明明午餐吃不少下午卻總是嘴饞想吃甜點，或者明明不餓卻一直想找東西吃，小心這可能不是真的餓而是身體缺水。

